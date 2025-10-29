लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
सूरत

सूरत : प्रिंटिंग मिल मालिक रश्मिन काछीवाला ने की आत्महत्या , सलाबतपुरा पुलिस ने शुरू की जांच

पलसाना स्थित ‘गुजरात इको टेक्सटाइल पार्क’ में संचालित जे.पी. काछीवाला मिल के स्वामी थे; अवसाद में होने की आशंका

On
सूरत : प्रिंटिंग मिल मालिक रश्मिन काछीवाला ने की आत्महत्या , सलाबतपुरा पुलिस ने शुरू की जांच

सूरत। शहर के सलाबतपुरा क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब प्रसिद्ध प्रिंटिंग मिल के मालिक रश्मिन चंद्रकांत काछीवाला ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही सलाबतपुरा पुलिस मौके पर पहुँची और पंचनामा कर जांच शुरू कर दी है।

रश्मिन काछीवाला पलसाना स्थित गुजरात इको टेक्सटाइल पार्क में संचालित जे.पी. काछीवाला प्रिंटिंग मिल के मालिक थे। उनके साथ उनके बड़े भाई धर्मेश काछीवाला भी मिल के प्रबंधन में सक्रिय थे। पुलिस के अनुसार, रश्मिन अपने परिवार के साथ सलाबतपुरा के खांगडशेरी इलाके में हनुमानजी मंदिर के पास रहते थे।

सूत्रों के मुताबिक, रश्मिन काछीवाला पिछले कुछ समय से अवसाद (डिप्रेशन) से गुजर रहे थे। हालाँकि उनके अवसाद का सटीक कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है। पुलिस को कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है, और वे आत्महत्या के पीछे के कारणों की जांच कर रही है।

घटना की सूचना मिलते ही इलाके में शोक का माहौल फैल गया। काछीवाला खत्री समुदाय से संबंध रखते थे, और समुदाय में भी इस घटना से गहरा दुःख व्याप्त है।

परिवार के करीबी सूत्रों ने बताया कि रश्मिन काछीवाला का एकमात्र बेटा अमेरिका में रहता है, जो अपने पिता की खबर सुनकर तुरंत सूरत के लिए रवाना हो गया है।

पुलिस ने दुर्घटनावश मृत्यु (एडीआर) का मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। फिलहाल, रश्मिन काछीवाला द्वारा उठाए गए इस कदम के कारणों का पता लगाने के लिए उनके व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन से संबंधित पहलुओं की जांच जारी है।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: Surat

Related Posts

सूरत : चैंबर ऑफ कॉमर्स ने एमईजी पर एंटी-डंपिंग शुल्क न लगाने नीति आयोग को सौंपा प्रस्ताव

सूरत : चैंबर ऑफ कॉमर्स ने एमईजी पर एंटी-डंपिंग शुल्क न लगाने नीति आयोग को सौंपा प्रस्ताव

सूरत : मातोश्री वृद्धाश्रम में बुजुर्गों को मिली खुशियों की सौगात

सूरत : मातोश्री वृद्धाश्रम में बुजुर्गों को मिली खुशियों की सौगात

सूरत : लाभ पंचम पर कपड़ा बाजार में नई उम्मीद की शुरुआत: व्यापारियों ने की समृद्धि की कामना

सूरत : लाभ पंचम पर कपड़ा बाजार में नई उम्मीद की शुरुआत: व्यापारियों ने की समृद्धि की कामना

सूरत : उधना रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़, उत्तर भारत जाने वाली ट्रेनें फुल

सूरत : उधना रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़, उत्तर भारत जाने वाली ट्रेनें फुल