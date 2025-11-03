सूरत : चैंबर ऑफ कॉमर्स अध्यक्ष निखिल मद्रासी को राष्ट्रीय उद्योग निकायों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ

दक्षिण गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (SGCCI) के अध्यक्ष निखिल मद्रासी को राष्ट्रीय स्तर पर अनेक प्रतिष्ठित उद्योग संगठनों में अहम पदों पर नियुक्त किया गया है। उनके चयन को उद्योग जगत में दक्षिण गुजरात की बढ़ती प्रतिष्ठा और प्रभाव का प्रतीक माना जा रहा है।

निखिल मद्रासी को एसोचैम (एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया), नई दिल्ली की प्रबंध समिति का निर्वाचित सदस्य बनाया गया है। इसके अलावा, उन्हें फिक्की (फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री), नई दिल्ली की राष्ट्रीय कार्यकारी समिति में, आईएमसी (इंडियन मर्चेंट्स चैंबर), मुंबई की प्रबंध समिति में तथा जीसीसीआई (गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री), अहमदाबाद की प्रबंध समिति में मनोनीत सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है।

इन नियुक्तियों से दक्षिण गुजरात के उद्योग जगत को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलने की उम्मीद है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन पदों के माध्यम से क्षेत्रीय उद्योगों को नीति निर्माण प्रक्रियाओं में अधिक प्रभावी प्रतिनिधित्व मिलेगा, साथ ही केंद्र सरकार और उद्योग जगत के बीच सेतु का कार्य और मजबूत होगा। इससे दक्षिण गुजरात की औद्योगिक आवश्यकताओं और संभावनाओं को उच्च स्तर पर उठाया जा सकेगा।

इसके साथ ही, वैश्विक सहयोग, साझेदारी और नेटवर्किंग के नए अवसर प्राप्त होंगे, जिसके परिणामस्वरूप नवाचार, उद्योग विस्तार और निर्यात बढ़ोतरी की संभावनाएँ मजबूत होंगी। उद्योग विशेषज्ञों का मानना है कि इन उपलब्धियों से दक्षिण गुजरात के व्यवसायों को मार्गदर्शन, संसाधन और रणनीतिक सहयोग अधिक सुगमता से उपलब्ध होगा।

उद्योग विकास के प्रति निखिल मद्रासी की प्रतिबद्धता, दूरदर्शी नेतृत्व और सेवाभाव को ध्यान में रखते हुए यह सम्मान उन्हें प्रदान किया गया है। चैंबर परिवार और दक्षिण गुजरात के उद्योग जगत ने उनकी नियुक्ति पर हार्दिक बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया है कि उनके नेतृत्व में क्षेत्र का औद्योगिक परिदृश्य नई ऊँचाइयों को प्राप्त करेगा।