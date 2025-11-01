सूरत : वृद्धाश्रम के बुजुर्गों संग मनाया दीपावली स्नेह मिलन 

दीपावली स्नेह मिलन के अवसर पर श्री रामायण प्रचार समिति सूरत ने मानव सेवा का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करते हुए श्री अंबिका निकेतन संचालित वृद्धाश्रम में रहने वाले बुजुर्गों के लिए विशेष भोजन प्रसादी का आयोजन किया। समिति के सदस्यों ने अपने हाथों से वृद्धजनों को भोजन परोसा और उनके साथ दीपावली की खुशियाँ बाँटी।

कार्यक्रम के दौरान समिति सदस्यों ने वृद्धजनों से आत्मीयता से मुलाकात की, दीपावली की शुभकामनाएँ दीं और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इस सेवा कार्य में चन्द्रकिशोर झँवर, सुरेश जिंदल, महेश लखोटिया, अरुण असावा, अनिल बंसल, महेश शर्मा, उमेश पटेल और कमलेश जिंदल सहित कई सदस्य सक्रिय रहे।

श्री रामायण प्रचार समिति सूरत नियमित रूप से साप्ताहिक सुंदरकांड पाठ, श्री रामचरितमानस नवाह्न पारायण पाठ सहित विविध धार्मिक और सेवा कार्यक्रमों में सक्रिय रहती है। समिति के सदस्यों ने बताया कि दीपावली जैसे पावन पर्व पर वृद्धजनों के साथ रामा-श्यामा करना और उनकी सेवा करना उनके लिए सौभाग्य का विषय है। कार्यक्रम में भक्ति, सेवा और स्नेह से वातावरण सराबोर रहा।