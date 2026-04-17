सूरत : विवाह वर्षगांठ पर दंपत्ति ने लिया अंगदान और देहदान का प्रेरणादायक संकल्प

समाज में जागरूकता की बढ़ती लहर के बीच एक प्रेरणादायक पहल सामने आई है। विवाह वर्षगांठ के अवसर पर शैलेशभाई कानजीभाई पटेल और उनकी पत्नी चंपाबेन पटेल ने अंगदान एवं देहदान का संकल्प लेकर मानवता के प्रति अपनी जिम्मेदारी का उदाहरण प्रस्तुत किया है।

इस संबंध में डॉ. प्रफुलभाई शिरोया ने बताया कि समाज तथा लोक दृष्टि आई बैंक और रेड क्रॉस ब्लड बैंक द्वारा पिछले 30 वर्षों से चलाए जा रहे जागरूकता अभियानों का सकारात्मक असर अब स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है। लोग स्वेच्छा से नेत्रदान, अंगदान और देहदान के लिए आगे आ रहे हैं।

मूल रूप से भावनगर जिले के गढड़ा तालुका के पटवदर गांव निवासी शैलेशभाई पटेल, जो पूर्व में अहमदाबाद में रह चुके हैं और वर्तमान में सूरत के नानी वेड, डभोली क्षेत्र स्थित ए/2, प्रयोस अश्रोडीटा में निवास कर रहे हैं, ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर यह संकल्प लिया। उनके इस निर्णय को परिवार का भी पूर्ण समर्थन मिला है। पुत्र हिरेनभाई, पुत्र नयनेश, पुत्रवधू हीराबेन, पीनलबेन सहित परिवार के अन्य सदस्यों ने दंपत्ति के इस कदम का स्वागत किया।

शैलेशभाई पटेल ने कहा कि ईश्वर द्वारा प्रदत्त इस मानव शरीर को अज्ञानता के कारण नष्ट कर दिया जाता है, जबकि यदि यही शरीर किसी जरूरतमंद के काम आ सके या मेडिकल विद्यार्थियों के अध्ययन में सहायक बन सके, तो यह अधिक सार्थक होगा। इसी भावना से उन्होंने और उनकी पत्नी ने यह निर्णय लिया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उनके निधन के बाद किसी प्रकार की धार्मिक विधि न की जाए, जिस पर परिवार ने सहमति जताई है।

पटेल दंपत्ति के इस सराहनीय निर्णय की समाज के विभिन्न संगठनों और गणमान्य व्यक्तियों ने प्रशंसा की है। चक्षु बैंक के दिनेशभाई जोगाणी, घनश्याम भूंगलिया, डॉ. संजय डुंगराणी, लायंस क्लब ऑफ सूरत ईस्ट के जगदीश बोडरा, किशोर मांगरोळिया तथा रोटरी क्लब सूरत ईस्ट के अध्यक्ष किशोर वाकडी, मंत्री एडवोकेट हितेश वेकरिया एवं किशोर बलरे ने इसे समाज के लिए प्रेरणादायक पहल बताया है।