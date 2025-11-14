लोकतेज WhatsApp channel
सूरत

सूरत :  बुलेट ट्रेन परियोजना की प्रगति की समीक्षा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी

मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के सूरत स्टेशन का आज निरीक्षण

सूरत।  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज शनिवार को मुंबई–अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना की प्रगति की समीक्षा के लिए गुजरात के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे सूरत में निर्माणाधीन बुलेट ट्रेन स्टेशन का निरीक्षण करेंगे और मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर (MAHSR) की प्रगति को विस्तार से परखेंगे।

यह परियोजना भारत की सबसे महत्वाकांक्षी बुनियादी ढांचा योजनाओं में से एक है, जो देश को हाई-स्पीड रेल युग में प्रवेश कराने की दिशा में एक निर्णायक कदम है।

लगभग 508 किलोमीटर लंबे इस हाई-स्पीड कॉरिडोर में से 352 किलोमीटर का हिस्सा गुजरात और दादरा नगर हवेली में, जबकि 156 किलोमीटर महाराष्ट्र में स्थित है। यह कॉरिडोर अहमदाबाद, वडोदरा, भरूच, सूरत, बिलिमोरा, वापी, बोईसर, विरार, ठाणे और मुंबई जैसे प्रमुख शहरों को जोड़ेगा। परियोजना पूरी होने पर मुंबई और अहमदाबाद के बीच यात्रा समय में बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा।

तरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप आधुनिक इंजीनियरिंग तकनीकों का उपयोग करते हुए इस परियोजना के लगभग 85 प्रतिशत मार्ग, यानी 465 किलोमीटर हिस्से को वायडक्ट पर बनाया जा रहा है, जिससे भूमि का न्यूनतम उपयोग सुनिश्चित हो सके। अब तक 326 किलोमीटर वायडक्ट पूरा हो चुका है तथा 25 में से 17 नदी पुलों का निर्माण भी पूर्ण हो चुका है।

प्रधानमंत्री की यह समीक्षा यात्रा न केवल परियोजना की वर्तमान प्रगति का आकलन करेगी, बल्कि निर्माण कार्य की गति को और अधिक तेज करने की दिशा में महत्वपूर्ण मार्गदर्शन भी देगी।

