सूरत : सर इंफ्राकॉन और चैंबर ऑफ कॉमर्स ने सरसाणा के सेमिनार हॉल-ए का नाम उषाकांत कंचनलाल मारफतिया हॉल रखा

सूरत। सर इंफ्राकॉन और दक्षिणी गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा सूरत अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी एवं सम्मेलन केंद्र, सरसाणा में स्थित सेमिनार हॉल-ए का नामकरण उषाकांत कंचनलाल मारफतिया हॉल के रूप में किया गया। इस संबंध में शनिवार, 8 नवंबर 2025 को शाम 5:00 बजे भव्य नामकरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें चैंबर के पूर्व अध्यक्ष आई.जे. देसाई मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।

समारोह में आई.जे. देसाई ने उषाकांत कंचनलाल मारफतिया के साथ अपनी वर्षों पुरानी मित्रता को याद किया और उनके सादा जीवन, कर्तव्यनिष्ठा तथा उद्योग जगत में किए गए योगदान का गौरवपूर्ण उल्लेख किया। इस अवसर पर चैंबर के पूर्व अध्यक्ष रजनीकांत मारफतिया और आई.जे. देसाई का विशेष अभिनंदन भी किया गया।

मारफतिया परिवार की ओर से श्रीमती विभाबेन मारफतिया और रजनीकांत मारफतिया ने परिवार के वरिष्ठ सदस्य उषाकांत मारफतिया की स्मृतियों और समाज-उद्योग जगत के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को भावनात्मक रूप से साझा किया।

सार इंफ्राकॉन के अध्यक्ष भरत गांधी ने कहा कि सूरत के औद्योगिक विकास में चैंबर का योगदान अद्वितीय है और मारफतिया परिवार का योगदान सदैव याद रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि सेमिनार हॉल का यह नया नाम उनके उल्लेखनीय योगदान को सम्मानित करता है।

चैंबर के अध्यक्ष निखिल मद्रासी ने कहा कि चैंबर और सार इंफ्राकॉन के संयुक्त प्रयासों से सूरत शहर को विश्वस्तरीय अधोसंरचना मिल रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि उषाकांत कंचनलाल मारफतिया हॉल भविष्य में अनेक महत्वपूर्ण औद्योगिक व व्यावसायिक कार्यक्रमों का केंद्र बनेगा।

सार इंफ्राकॉन के निदेशक अशोक शाह ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। समारोह में चैंबर के उपाध्यक्ष अशोक जीरावाला, पूर्व अध्यक्ष विजय मेवावाला, मानद कोषाध्यक्ष सीए मितेश मोदी, पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री नानूभाई वनानी, रिलायंस के हेमंत देसाई और जे. रघुनाथ, उद्योगपति, आमंत्रित अतिथि तथा मारफतिया परिवार के अनेक सदस्य उपस्थित रहे।

कार्यक्रम का सफल संचालन चैंबर के मानद मंत्री बिजल जरीवाला ने किया। समारोह में चैंबर के अधिकांश पूर्व अध्यक्ष भी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे जिससे यह कार्यक्रम और भी गरिमामय बन गया।