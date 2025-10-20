सूरत : भटार स्थित श्री महालक्ष्मी शक्तिपीठ मंदिर में आरंभ हुआ 21 दिवसीय दीपोत्सव

दिवाली के पावन अवसर पर भटार मेयर बंगले के पास स्थित श्री महालक्ष्मी शक्तिपीठ मंदिर में 21 दिवसीय दीपोत्सव का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु माताजी के दर्शन के लिए पहुंचे और दीप प्रज्ज्वलन कर पूजा-अर्चना की।

मंदिर के महंत भरतमुनि भारतीय महाराजजी ने बताया कि सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। लोग अपने परिवार सहित माता महालक्ष्मी के दर्शन करने आ रहे हैं और समृद्धि एवं मंगल की कामना कर रहे हैं।

दीपोत्सव के दौरान प्रतिदिन विशेष आरती, भजन-संकीर्तन और धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए जाएंगे। श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे निर्धारित समय पर मंदिर पहुंचकर धार्मिक कार्यक्रमों में सहभागी बनें।