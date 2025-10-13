सूरत : नवसारी में भारी बारिश से प्रभावित परिवारों को चैंबर ने भेजी राहत सामग्री

सूरत। दक्षिण गुजरात में हुई भारी बारिश और तेज़ हवाओं के कारण नवसारी जिले के चिखली तालुका के तलावचोरा और बामनवेल गाँवों में कई घरों को भारी नुकसान पहुँचा। पिछले महीने आए मामूली चक्रवात से इन गाँवों में कई मकानों की छतें उड़ गईं, जिससे स्थानीय परिवारों को गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।

इस स्थिति को देखते हुए, दक्षिण गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (SGCCI) ने अपने राहत कोष से इन दोनों गाँवों के प्रभावित परिवारों को 600 सीमेंट चादरें भेजीं। यह सहायता सामग्री जिला प्रशासन के सहयोग से ज़रूरतमंद परिवारों तक पहुँचाई गई, ताकि वे अपने घरों की छतें दोबारा बना सकें और सामान्य जीवन में लौट सकें।

चैंबर के पदाधिकारियों और राहत कोष के ट्रस्टियों ने बताया कि, “चैंबर केवल व्यापार और उद्योग तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज के कठिन समय में मानवता का धर्म निभाना भी उसका कर्तव्य है।” उन्होंने आगे कहा कि यह सहायता भारी बारिश और चक्रवात से प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत पहुँचाने के उद्देश्य से प्रदान की गई है।

चैंबर ऑफ कॉमर्स अब तक कई बार प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत कार्यों में अग्रणी रहा है। संगठन ने पुनः यह साबित किया है कि वह समाज की हर परिस्थिति में अपनी मानवीय जिम्मेदारी निभाने के लिए सदैव तत्पर है।