सूरत : देवउठनी एकादशी पर बैटर टुमारो फाउंडेशन द्वारा 500 तुलसी पौधों का वितरण

देवउठनी एकादशी एवं तुलसी विवाह के पावन अवसर पर बैटर टुमारो फाउंडेशन की ओर से श्री श्याम मंदिर सूरतधाम परिसर में तुलसी वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। सुबह 8 बजे से शुरू हुए इस कार्यक्रम में फाउंडेशन द्वारा 500 तुलसी पौधों का निःशुल्क वितरण किया गया।

बैटर टुमारो फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष राजेश भारूका एवं सचिव सचिन सिंगला ने बताया कि तुलसी विवाह का यह पावन पर्व प्रकृति संरक्षण और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक है। इसी संदेश को समाज में पहुंचाने के उद्देश्य से तुलसी वितरण किया गया। उन्होंने कहा कि फाउंडेशन समय-समय पर पर्यावरण संरक्षण एवं जनसेवा से जुड़े कार्यक्रम आयोजित करता है।

कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण संयोजक सूर्यकांत अग्रवाल, ब्रह्मदत्त भारूका, शंकरलाल गोयल, अशोक अग्रवाल, देवकीनंदन गाड़िया, अमित कांकरिया एवं श्याम सेवा ट्रस्ट के सचिव राजेश दोदराजका सहित अन्य पदाधिकारी और भक्तगण उपस्थित रहे।

फाउंडेशन की ओर से श्रद्धालुओं को पौधों की देखभाल करने तथा पर्यावरण संरक्षण में योगदान देने का संदेश दिया गया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने अधिक से अधिक पौधारोपण करने और उसकी सेवा करने का संकल्प भी लिया।