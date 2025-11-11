सूरत : बिलिमोरा में एसएमसी और बिश्नोई गिरोह के बीच गोलीबारी, तीन देसी पिस्तौल और 27 कारतूस बरामद

बिलिमोरा (नवसारी)। नवसारी जिले के बिलिमोरा में रविवार को राज्य निगरानी प्रकोष्ठ (एसएमसी) की टीम और बिश्नोई गिरोह के सदस्यों के बीच गोलीबारी की घटना हुई।

जानकारी के अनुसार, गिरोह के सदस्य हथियारों के आदान-प्रदान के लिए इलाके में आए थे। एसएमसी की टीम ने सूचना के आधार पर कार्रवाई की, जिसमें पुलिस की आत्मरक्षा में हुई जवाबी फायरिंग में एक आरोपी के पैर में गोली लगी, जबकि तीन अन्य आरोपियों को मौके से गिरफ्तार किया गया।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, एसएमसी को खुफिया सूचना मिली थी कि बिश्नोई गिरोह के दो सदस्य जो मूल रूप से राजस्थान के हैं और वर्तमान में बिलिमोरा में रहते हैं हरियाणा और मध्य प्रदेश के दो अन्य साथियों को हथियार देने आए हैं।

सूचना मिलते ही एसएमसी की टीम ने बिलिमोरा स्थित एक होटल पर छापा मारा, जहाँ राजस्थान के दोनों आरोपी मिले। पूछताछ में उन्होंने बताया कि उनके साथी पास के मिनी सोमनाथ मंदिर में दर्शन के लिए गए हैं।

टीम जब मंदिर पहुँची, तो वहाँ मौजूद आरोपियों ने पुलिस को देखकर भागने की कोशिश की और एक आरोपी ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायर किया, जिससे एक आरोपी यश सिंह सुंदर सिंह (हरियाणा निवासी) के पैर में गोली लग गई। घायल आरोपी को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया।

एसएमसी ने मौके से कुल तीन देसी पिस्तौल और 27 ज़िंदा कारतूस बरामद किए हैं। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान इस प्रकार है ऋषभ अशोक शर्मा (मध्य प्रदेश)मनीष कालूराम कुमावत (राजस्थान), मदन गोपीराम कुमावत (राजस्थान)जबकि गोली लगने वाला आरोपी यश सिंह सुंदर सिंह (हरियाणा) उपचाराधीन है।

घटना की सूचना मिलते ही राज्य निगरानी प्रकोष्ठ के साथ नवसारी एलसीबी, एसओजी और चिखली डीएसपी की टीमें भी मौके पर पहुँचीं। प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी कुख्यात बिश्नोई गिरोह से जुड़े हैं और हथियारों की आपूर्ति के लिए गुजरात पहुँचे थे।

पुलिस ने इस गिरोह से जुड़े अन्य संभावित संपर्कों की गहन जांच शुरू कर दी है। फिलहाल स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है।