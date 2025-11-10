लोकतेज WhatsApp channel
सूरत

सूरत : चैंबर ऑफ कॉमर्स ने एमएसएमई इकाइयों के लिए ‘लागत एवं प्रतिस्पर्धात्मकता’ पर कार्यशाला आयोजित की

एमएसएमई निदेशक अंकिता पांडे बोलीं  उद्योगों की समस्याओं के समाधान पर नीति दस्तावेज़ तैयार किया जाएगा

सूरत : चैंबर ऑफ कॉमर्स ने एमएसएमई इकाइयों के लिए 'लागत एवं प्रतिस्पर्धात्मकता' पर कार्यशाला आयोजित की

सूरत। दक्षिण गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा को सरसाणा स्थित एसआईईसीसी परिसर में एमएसएमई इकाइयों के लिए “लागत एवं प्रतिस्पर्धात्मकता” विषय पर कार्यशाला आयोजित की गई।

इस अवसर पर भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग की निदेशक सुश्री अंकिता पांडे और अहमदाबाद स्थित एमएसएमई विकास एवं सुविधा कार्यालय के संयुक्त निदेशक मनोज कुमार वत्स मुख्य अतिथि रहे।

चैंबर के अध्यक्ष निखिल मद्रासी ने कहा कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए एमएसएमई इकाइयों को लागत नियंत्रण और दक्षता पर विशेष ध्यान देना होगा।

कार्यक्रम में सुश्री अंकिता पांडे ने कहा कि देशभर में क्लस्टर विज़िट के दौरान उद्योगों के सामने आने वाली बाज़ार, तकनीक और कौशल से जुड़ी समस्याओं की जानकारी ली जा रही है। इन सुझावों के आधार पर एक दस्तावेज़ तैयार कर उद्योग नीति बनाई जाएगी, जिससे एमएसएमई क्षेत्र को मजबूती मिलेगी।

संयुक्त निदेशक मनोज कुमार वत्स ने उद्यमियों को लागत प्रबंधन और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के उपाय सुझाए तथा उद्यमियों से परामर्श पत्र में सुझाव देने का आग्रह किया।

कार्यशाला के दौरान फिक्की-सीएमएसएमई अध्यक्ष गिरीश लूथरा, सूरत ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन अध्यक्ष अमित कोराट, जिला उद्योग केंद्र-सूरत के संयुक्त आयुक्त जे.बी. दवे सहित कई विशेषज्ञों ने नीति आयोग के रोडमैप और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी।

तकनीकी सत्र का संचालन एमएसएमई कार्यालय के सहायक निदेशक बृजेश कुमार स्वर्णकार ने किया, जबकि चैंबर की एमएसएमई समिति के अध्यक्ष सीए मनीष बजरंग ने कार्यक्रम का संचालन और धन्यवाद ज्ञापन किया।

कार्यशाला में विभिन्न सरकारी विभागों और बैंकों के वरिष्ठ अधिकारी  सिडबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, डीजीएफटी, बीआईएस, जीएसटी, जीपीसीबी और पावरलूम सेवा केंद्र के प्रतिनिधियों ने उपस्थित उद्यमियों को योजनाओं और नीतियों की विस्तृत जानकारी दी।

चैंबर के उपाध्यक्ष अशोक जीरावाला, पूर्व अध्यक्ष विजय मेवावाला, मानद मंत्री बिजल जरीवाला, कोषाध्यक्ष सीए मितेश मोदी सहित बड़ी संख्या में उद्योगपति और व्यापारी उपस्थित रहे। कार्यशाला प्रश्नोत्तर सत्र के साथ संपन्न हुई।

