सूरत : बारडोली में बेमौसम बारिश से प्रभावित किसानों से मिले कृषि मंत्री जीतू वाघानी

गुजरात के कृषि मंत्री जीतूभाई वाघानी ने सोमवार को बारडोली तालुका के समथान गाँव का दौरा कर बेमौसम बारिश से प्रभावित किसानों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने किसानों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए आश्वासन दिया कि सरकार हर कदम पर किसानों के साथ खड़ी है।

मंत्री वाघानी ने कहा कि राज्य में आई अप्रत्याशित बारिश ने 40 लाख हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि प्रभावित की है, जिसमें करीब 15 हज़ार से अधिक किसानों की फसलें नुकसान का सामना कर रही हैं। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेंद्रभाई पटेल ने त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और स्वयं उन्हें किसानों से रूबरू हो स्थिति का आकलन करने भेजा है।

उन्होंने आगे कहा कि पंचों द्वारा नुकसान का सर्वेक्षण चौबीसों घंटे जारी है ताकि राहत प्रक्रिया में कोई देरी न हो। “राज्य सरकार बहुत जल्द उचित मुआवजा प्रदान कर किसानों को पूरी सहायता देगी,” उन्होंने भरोसा दिलाया।

दौरे के दौरान बारडोली विधायक ईश्वरभाई परमार ने क्षेत्र में फसलों की स्थिति से अवगत कराया, वहीं जिला कलेक्टर डॉ. सौरभ पारधी ने सर्वेक्षण कार्य और किसानों के नुकसान की जानकारी प्रस्तुत की। कृषि विभाग ने सूरत जिले के 596 प्रभावित गाँवों का सर्वे पूरा कर रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है।

इस अवसर पर आदिवासी विकास मंत्री नरेशभाई पटेल, कृषि राज्य मंत्री रमेशभाई कटारा, विधायक ईश्वरभाई परमार, जिला पुलिस अधीक्षक राजेश गढ़िया, प्रांतीय अधिकारी कौशिक जाधव, जिला कृषि अधिकारी सतीश गामित, कृषि उपनिदेशक एन.जे. गामित सहित स्थानीय किसान और पदाधिकारी उपस्थित रहे।