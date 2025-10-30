सूरत : गोपाष्टमी पर माधव गौसेवा समिति द्वारा गौ पूजन कार्यक्रम संपन्न
बमरोली रोड स्थित माधव गौशाला में भक्तों ने किया गौ आरती, भजन एवं चारा अर्पण
गोपाष्टमी के पावन अवसर पर गुरुवार सुबह बमरोली रोड स्थित माधव गौशाला में माधव गौसेवा समिति द्वारा गौ पूजन का आयोजन किया गया। प्रातः 8 बजे आरंभ हुए इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में गौ भक्तों ने भाग लिया और श्रद्धापूर्वक गौ माता का पूजन एवं आरती की।
भक्तों ने कामधेनु स्वरूपिणी गौ माता को चारा, पशु आहार आदि अर्पित कर उनकी सेवा का संकल्प निभाया। कार्यक्रम के दौरान तुलसी वितरण, हनुमान चालीसा पाठ, गौ आरती तथा भजन की प्रस्तुति भी की गई, जिससे संपूर्ण वातावरण भक्तिमय हो उठा।
इस अवसर पर माधव गौशाला के राजेश भारूका, सचिन सिंगला, सुशील मानाधनी, महेश बिहानी, गोपाल परतानी, नरेश जोगानी, रामपाल गाड़ोदिया, प्रवीण राठी, अशोक अग्रवाल, दीपक भूत, उमेश पटवारी, रमेश गोयल, डॉ. मुकेश गोयल, भानु गर्ग सहित बड़ी संख्या में मातृ शक्ति एवं गौ भक्त उपस्थित रहे।