सूरत : स्मार्ट सिटी में AI क्रांति तेज़ - 5 मिनट में कैटलॉग, 5 सेकंड में रेसिपी

सूरत। देश-विदेश के एडवांस्ड AI टूल्स के फ्री वर्ज़न उपलब्ध होने के बाद सूरत में AI सीखने और अपनाने की रफ़्तार तेज़ हो गई है।

ChatGPT Go, Gemini Banana और Zoho जैसे टूल्स की लोकप्रियता बढ़ने के साथ, स्मार्ट सिटी सूरत एक बार फिर नई तकनीक अपनाने में देशभर में सबसे आगे निकल आया है।

अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मुंबई में मॉडल बुक कराने या महंगा फोटोशूट कराने की जरूरत नहीं—AI मात्र कुछ क्लिक में प्रीमियम कैटलॉग तैयार कर देता है।

इतना ही नहीं, किचन में भी AI एक पर्सनल डिजिटल शेफ बन चुका है। घर की महिलाएँ टीवी शो की बजाय अब ChatGPT से कहती हैं—“आज पनीर लवाबदार बनाना है, स्टेप-बाय-स्टेप बता!” और AI तुरंत उनके घर में उपलब्ध सामग्री के अनुसार रेसिपी तैयार कर देता है।

द सदर्न गुजरात चैंबर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (SGCCI) ने नानपुरा स्थित समृद्धि बिल्डिंग में “AI इन एक्शन – 8 डेज़ एक्शन टेकिंग वर्कशॉप” का आयोजन किया। यह वर्कशॉप हर दिन सुबह 8:00 से 9:30 तक चली और इसे प्रसिद्ध AI कम्युनिकेशन कोच भीखकुमार वघासिया ने संचालित किया।

उन्होंने आसान भाषा में सिखाया कि जेनरेटिव AI का बिज़नेस में प्रैक्टिकल उपयोग, डिजिटल मार्केटिंग ऑटोमेशन, कंटेंट और वीडियो क्रिएशन, बिज़नेस प्रेजेंटेशन, पिच डेक, लोगो और रील्स बनाना, AI एजेंट क्रिएशन, पर्सनलाइज़्ड बर्थडे सॉन्ग्स तैयार करना।

वर्कशॉप में टेक्सटाइल बिज़नेस ओनर्स, डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल्स, स्टार्टअप फाउंडर्स, कोच–ट्रेनर्स, फूड मैन्युफैक्चरर्स और बड़ी संख्या में हाउसवाइव्स शामिल हुईं।

टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। सूरत के एक टेक्सटाइल ट्रेडर ने बताया “पहले कैटलॉग शूट के लिए मुंबई में मॉडल बुक कराने में 5 से 75 हजार रुपये खर्च हो जाते थे। अब AI से सिर्फ़ 10 मिनट में और भी सुंदर कैटलॉग बन जाते हैं—वो भी बेहद कम कीमत में। यह सच में गेम चेंजर है।”

AI से घर-घर में निजी शेफ। वर्कशॉप में शामिल एक हाउसवाइफ ने हँसते हुए कहा “अब मेरे पास पर्सनल मास्टरशेफ है—ChatGPT! सारी रेसिपी गुजराती में मिलती है और घर में मौजूद सामान के हिसाब से। अब रोज़ कुछ नया बन रहा है।”

सूरत भारत की AI कैपिटल बनने की ओर वर्कशॉप में प्रतिभागियों ने सीखा कि कैसे AI की मदद से प्रीमियम कैटलॉग, वीडियो रील्स, बिज़नेस प्रेज़ेंटेशन, मार्केटिंग प्लान, ब्रांड शूट, पर्सनलाइज्ड कंटेंट कुछ ही मिनटों में तैयार किया जा सकता है।

SGCCI की इस पहल ने साबित कर दिया है कि AI अब तकनीक नहीं एक रोज़मर्रा की जरूरत बन चुका है, और सूरत अपनी तेज़ रफ्तार अपनाने की क्षमता के साथ भारत की AI क्रांति में अग्रणी शहर बन रहा है।