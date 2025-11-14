सूरत : शहर में बोर्ड परीक्षाओं से पहले स्कूलों का व्यापक निरीक्षण पूरा

सूरत। आगामी कक्षा 10 और कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, ज़िला शिक्षा अधिकारी कार्यालय ने शहर और तालुका के सभी स्कूलों का विस्तृत स्थलीय निरीक्षण किया।

इस बार गुजरात शिक्षा बोर्ड ने छात्रों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि केवल उन स्कूलों को परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा जो निर्धारित सुरक्षा मानकों पर पूरी तरह खरे उतरते हों।

ज़िला शिक्षा अधिकारी डॉ. भागीरथसिंह परमार ने जानकारी देते हुए बताया कि निरीक्षण के दौरान अग्नि अनापत्ति प्रमाण पत्र, भवन उपयोग प्रमाण पत्र, सीसीटीवी निगरानी व्यवस्था, कार्यरत अग्निशमन उपकरण और आपातकालीन निकास मार्ग जैसे अनिवार्य बिंदुओं की गहराई से जांच की गई।

उन्होंने कहा, “हमारी टीम ने यह सुनिश्चित किया कि प्रत्येक स्कूल में अग्नि सुरक्षा प्रणाली सुचारु रूप से काम कर रही हो, आपातकालीन द्वार सही स्थिति में हों, विद्युत तारों की स्थिति सुरक्षित हो तथा छात्रों के बैठने के लिए पर्याप्त प्रकाश, हवा और जगह उपलब्ध हो।”

पिछले वर्षों में कुछ पुराने या बगैर अनुमति संचालित स्कूलों को परीक्षा केंद्र बनाए जाने पर सुरक्षा को लेकर सवाल उठे थे। इसी को ध्यान में रखते हुए इस बार सुरक्षा मानकों पर विशेष कड़ाई बरती जा रही है ताकि किसी भी प्रकार की अनहोनी की गुंजाइश न रहे।

ज़िला प्रशासन का दावा है कि सूरत अब आगामी बोर्ड परीक्षाओं के लिए पूरी तरह तैयार है और यह शहर “ज्ञान, विश्वास और सुरक्षा” के आदर्श मॉडल के रूप में उभरने को तत्पर है।