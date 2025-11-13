सूरत : सूरत-बिलिमोरा बुलेट ट्रेन ट्रायल की तैयारी, पीएम मोदी 15 तारीख को करेंगे अंत्रोली स्टेशन का दौरा

सूरत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल (बुलेट ट्रेन) परियोजना के तहत सूरत-बिलिमोरा के बीच ट्रेन चलाने की तैयारियां अंतिम चरण में पहुँच गई हैं। इसी सिलसिले में प्रधानमंत्री मोदी 15 नवंबर को सूरत के अंत्रोली स्थित बुलेट ट्रेन स्टेशन का दौरा करेंगे। वे यहीं से बिरसा मुंडा जयंती कार्यक्रम में शामिल होने के लिए डेडियापाड़ा भी जाएंगे।

इस दौरे को लेकर प्रशासन ने जिला कलेक्टर डॉ. सौरभ पारधी की अध्यक्षता में विस्तृत समीक्षा बैठक की। बैठक में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को सुरक्षा, यातायात, मीडिया प्रबंधन और कार्यक्रम व्यवस्था जैसी जिम्मेदारियाँ सौंपी गईं। कलेक्टर ने कहा कि प्रधानमंत्री का यह दौरा केवल एक औपचारिक यात्रा नहीं, बल्कि देश के सबसे महत्वाकांक्षी “ड्रीम प्रोजेक्ट” की प्रगति का अहम पड़ाव है।

प्रधानमंत्री मोदी के अंत्रोली पहुँचने के लिए प्रशासन ने हवाई और सड़क दोनों मार्गों की व्यवस्था की है। सूरत हवाई अड्डे से अंत्रोली स्टेशन की दूरी लगभग 24 किलोमीटर है। मौसम अनुकूल रहा तो पीएम मोदी हेलीकॉप्टर से सीधे अंत्रोली पहुँचेंगे, अन्यथा सड़क मार्ग का विकल्प तैयार रखा गया है।

बुलेट ट्रेन स्टेशन को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है। इसमें यात्रियों के लिए आरामदायक प्रतीक्षालय, नर्सरी, शौचालय, रिटेल दुकानें, साथ ही लिफ्ट और एस्केलेटर की सुविधा होगी ताकि बुजुर्गों और दिव्यांग यात्रियों को भी परेशानी न हो। स्टेशन की आंतरिक डिज़ाइन में प्राकृतिक रोशनी और वेंटिलेशन पर विशेष ध्यान दिया गया है।

स्टेशन को भारतीय हरित भवन परिषद (IGBC) के मानकों के अनुसार तैयार किया जा रहा है। इसमें वर्षा जल संचयन, कम पानी वाले सैनिटरी फिक्स्चर और पर्यावरण-अनुकूल पेंट जैसी सुविधाएँ शामिल हैं। बाहरी और आंतरिक डिज़ाइन में “हीरा नगरी” सूरत की पहचान को दर्शाने वाले डायमंड फेसेट पैटर्न का उपयोग किया गया है।

स्टेशन परिसर को सूरत नगर निगम (SMC) और सूरत शहरी विकास प्राधिकरण (SUDA) के सहयोग से एक “मल्टी-मॉडल इंटीग्रेशन योजना” के तहत विकसित किया जा रहा है। इससे यात्रियों को मेट्रो, बस, टैक्सी, ऑटो जैसे अन्य परिवहन साधनों से सहज रूप से जोड़ने की सुविधा मिलेगी। इससे न केवल स्टेशन तक पहुँचने का समय घटेगा, बल्कि यात्रा और भी तेज़, सुरक्षित और सुविधाजनक होगी।

अंत्रोली स्टेशन का संरचनात्मक कार्य लगभग पूरा हो चुका है, जबकि आंतरिक सज्जा, छत और स्टेशन सुविधाओं का कार्य तेज़ी से चल रहा है। ट्रैक बेड निर्माण और अस्थायी ट्रैक बिछाने का कार्य भी पूरा हो चुका है।

प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे से परियोजना को नई गति मिलने की उम्मीद है। अनुमान है कि ट्रायल पूरा होने के बाद सूरत से बिलिमोरा की दूरी सिर्फ 10 मिनट में तय की जा सकेगी जो वास्तव में “नए भारत की नई रफ्तार” को दर्शाएगी।