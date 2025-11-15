सूरत : विद्यादीप विश्वविद्यालय में भारत भारती के सहयोग से पूर्व सैनिकों के सम्मान में “संवाद” कार्यक्रम आयोजित

सूरत। विद्यादीप विश्वविद्यालय ने भारत भारती के सहयोग से आज, 15 नवंबर 2025 को विश्वविद्यालय परिसर में “संवाद: पूर्व सैनिकों के साथ संवाद” शीर्षक से एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भारतीय सशस्त्र बलों की भावना, सेवा और बलिदान को सम्मानपूर्वक नमन करना था।

कार्यक्रम की शुरुआत थल सेना, नौसेना और वायु सेना के पूर्व अधिकारियों, भारत भारती के सदस्यों तथा विद्यादीप विश्वविद्यालय के सभी महाविद्यालयों के प्राचार्यों और प्रमुखों के बीच सार्थक संवाद से हुई। इसके बाद सामूहिक ‘वंदे मातरम’ का गायन किया गया, जिसमें प्रोवोस्ट डॉ. विपुल शास्त्री, परिसर निदेशक श्री मुकुंद पटेल, शिक्षक एवं विद्यार्थी उत्साहपूर्वक शामिल हुए।

सेमिनार हॉल में आयोजित संवाद सत्र में प्रोवोस्ट डॉ. विपुल शास्त्री ने कहा कि राष्ट्र और राष्ट्र के सैनिक सर्वोपरि हैं। उन्होंने छात्रों से देशभक्ति को आत्मसात करने तथा राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने वाले मूल्यों को अपनाने का आह्वान किया।

कार्यक्रम में भारतीय नौसेना, वायु सेना और थल सेना के पूर्व अधिकारियों श्री कांतिलाल मांजरावाला (पूर्व वायुसेना अधिकारी), श्री उपेंद्र कुमार सिंह (पूर्व जलसेना अधिकारी), श्री अश्विन शेलत (पूर्व थलसेना अधिकारी) ने युवाओं को अनुशासन, उत्तरदायित्व और राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित किया।

भारत भारती बड़ौदा की महासचिव श्रीमती जागृति कला ने देशभक्ति से ओतप्रोत कविता प्रस्तुत की और छात्रों को राष्ट्रीय गौरव को सर्वोच्च स्थान देने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने सरदार पटेल जयंती के अवसर पर एकता एवं राष्ट्रीय निष्ठा की शपथ भी दिलाई।

कार्यक्रम की शुरुआत प्रोवोस्ट डॉ. विपुल शास्त्री द्वारा अतिथियों के स्वागत और सरदार वल्लभभाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने से हुई।

कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ।

इस प्रेरक आयोजन का सफल समन्वयन विद्यादीप विश्वविद्यालय के आईकेएस प्रकोष्ठ ने किया, जबकि संचालन एस.आर. पटेल बी.एड. कॉलेज के प्रोफेसर डॉ. नरेश रोहित ने किया।

विश्वविद्यालय ने सभी पूर्व सैनिकों, माननीय अतिथियों, शिक्षकों और विद्यार्थियों का आभार व्यक्त किया।