सूरत जिले में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान शुरू

सूरत जिले में मतदाता सूची का विशेष सघन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान शुरू हो गया है। इस अभियान के तहत बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) 4 दिसंबर तक घर-घर जाकर मतदाताओं का विवरण सत्यापित करेंगे और गणना प्रपत्र भरवाएँगे। यह जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर डॉ. सौरभ पारधी ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी।

कलेक्टर डॉ. पारधी ने बताया कि अभियान छह चरणों में संचालित होगा और अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी 2026 को प्रकाशित की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक मतदाता से अनिवार्य रूप से ईएफएस-काउंटिंग फॉर्म भरवाया जा रहा है। यदि पहली बार मतदाता घर पर न मिले, तो बीएलओ तीन बार घर का दौरा करेंगे और इसके बाद विवरण ईआरओ/एईआरओ को सौंपेंगे।

उन्होंने बताया कि 9 दिसंबर 2025 को प्रारूप मतदाता सूची जारी की जाएगी। इसके बाद दावा-आपत्तियाँ स्वीकार की जाएँगी और 31 जनवरी 2026 तक सुनवाई की प्रक्रिया चलती रहेगी। ईआरओ के निर्णय के खिलाफ प्रथम अपील जिला मजिस्ट्रेट स्तरीय और द्वितीय अपील मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के स्तर पर होगी।

डॉ. पारधी ने कहा कि अंतिम बार यह व्यापक प्रक्रिया वर्ष 2002-04 में की गई थी। लोकतंत्र को मजबूत करने और मतदाता सूची को सटीक बनाए रखने के उद्देश्य से यह विशेष पुनरीक्षण आवश्यक है। उन्होंने जानकारी दी कि 28 अक्टूबर से 3 नवंबर के बीच 5500 बीएलओ व कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है और आवश्यकता पड़ने पर निजी स्वयंसेवकों की सेवाएँ भी ली जाएँगी।

जिला कलेक्टर ने जनता से अपील करते हुए कहा, “जो भी मतदाता फार्म भरकर वापस नहीं करेगा उसका नाम अंतिम मतदाता सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। इसलिए सभी मतदाता अपने घर पर आने वाले बीएलओ से अनिवार्य रूप से फॉर्म भरें और जमा करें।” प्रेस कॉन्फ्रेंस में अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी विजय रबारी सहित प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधि उपस्थित थे।