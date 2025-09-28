सूरत : रेड अलर्ट के बीच शहर में मूसलाधार बारिश

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के बीच सूरत शहर में रविवार सुबह से ही मूसलाधार बारिश जारी है। अलथान, अठवागेट, रांदेर, उधना, डिंडोली और वेसू इलाकों में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई। लगातार बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है।

मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है और शहर में रेड अलर्ट घोषित किया गया है। इस मौसम ने नवरात्रि आयोजकों और गरबा खेलने वाले खैलेया के लिए चिंता बढ़ा दी है।

सूरत जिले में तापी नदी के ऊपरी हिस्से में स्थित उकाई बांध में पानी का स्तर बढ़कर 344.16 फीट तक पहुँच गया है, जबकि बांध का सामान्य जलस्तर 345 फीट है। बांध में 98,860 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है और वर्तमान जल संग्रहण 97.78 प्रतिशत है।

काकरापार बांध से 67,900 क्यूसेक पानी प्रवाहित हो रहा है और सिंगनपोर कॉजवे के पास जलस्तर 7.16 मीटर तक पहुँच गया है। यहाँ से भी 67,128 क्यूसेक पानी का प्रवाह जारी है। नगर निगम ने लोगों को निचले इलाकों और तापी नदी के किनारे से दूर रहने की सलाह दी है। 29 सितंबर को भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 30 सितंबर को भी गरज के साथ तूफ़ान की चेतावनी है। अधिकारियों और कर्मचारियों को सभी आवश्यक एहतियाती कदम तुरंत उठाने के निर्देश दिए गए हैं।