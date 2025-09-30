लोकतेज WhatsApp channel
सूरत

सूरत : भगवान महावीर कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट में "नवरंग नवरात्रि" उत्सव

विद्यार्थियों ने रंग-बिरंगी पारंपरिक वेशभूषा में गरबा-डांडिया खेलकर मनाया उत्सव

सूरत : भगवान महावीर कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट में

सूरत। भगवान महावीर विश्वविद्यालय के अंतर्गत भगवान महावीर कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट (एमबीए एवं एमसीए विभाग) में मंगलवार, 30 सितंबर 2025 को नवरात्रि के आठवें दिन भव्य "नवरंग नवरात्रि" उत्सव आयोजित किया गया।

इस अवसर पर छात्र-छात्राएँ पारंपरिक वेशभूषा में सजकर गरबा-डांडिया में उत्साहपूर्वक शामिल हुए और माता की आराधना की। पूरे आयोजन में भक्ति, उमंग और सांस्कृतिक रंग देखने को मिला।

कार्यक्रम में विद्यार्थियों को सर्वश्रेष्ठ वेशभूषा, सर्वश्रेष्ठ खेलैया, भीड़ का कन्हैया, भीड़ की राधा जैसी विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कृत किया गया। एमबीए एवं एमसीए विभाग के प्राध्यापकों और कर्मचारियों के सहयोग से आयोजित यह आयोजन सभी के लिए यादगार बना।

