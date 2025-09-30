लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
सूरत

सूरत : सार्वजनिक यूनिवर्सिटी के श्री राम कृष्णा संस्था के एनसीसी कैडेट की उपलब्धि

On
सूरत : सार्वजनिक यूनिवर्सिटी के श्री राम कृष्णा संस्था के एनसीसी कैडेट की उपलब्धि

सूरत। CPL ध्वनी पोकिया दिल्ली में आयोजित होने वाले ऑल इंडिया थल सैनिक कैंप में गुजरात, दादरा नगर हवेली, दमन और दीव डायरेक्टरेट एनसीसी का प्रतिनिधित्व करने के लिए चयनित हुई हैं। इस गौरवपूर्ण अवसर को पाने के लिए उन्होंने सभी 6 चयन शिविरों को सफलतापूर्वक पूरा किया था।

चेन्नई में आयोजित प्रतिष्ठित ऑल इंडिया ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी (OTA) कैंप के लिए चयनित CPL प्रिया दीप सोम्पुरा ने देशभर के 17 NCC डायरेक्टरेट का प्रतिनिधित्व करने वाले 100 चुने हुए कैडेट्स में नेतृत्व और अनुशासन का उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्हें AK47 से गोलीबारी करने का भी अवसर मिला।

JUO प्रुष्टि मालविया और CSM रितु शाह को एक भारत श्रेष्ठ भारत (EBSB) कैंप के लिए केरल के एट्टुमनूर में चुना गया था। वहाँ उन्होंने गुजरात की संस्कृति का प्रतिनिधित्व किया और साथ ही केरल की संस्कृति व परंपराओं से भी परिचित हुए; उन्होंने विभिन्न मंदिरों की भी यात्रा की।

CPL यशवी नाकराणी (TY) और LCPL प्रिया सानेपरा (SY), जामनगर नियमित आर्मी अटैचमेंट कैंप (AAC) भारतीय सेना की इकाइयों के साथ जुड़कर सेना के जीवन का अनुभव प्राप्त किया। स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त को उन्होंने परेड देखी और कई अधिकारियों से भी मुलाकात की।

LCPL मेघा गोसीकवार, LCPL सोनी राय, LCPL खुशी पटेल और CDT हिरल मौर्या आर्मी अटैचमेंट कैंप (AAC) मराठली, जामनगर के लिए चयनित हुए हैं। वहाँ उन्होंने सेना के कर्मियों से बेसिक प्रशिक्षण लिया, INS वालसुरा की भी यात्रा की और पहली बार नाइट परेड का आयोजन हुआ।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: Surat

Related Posts

सूरत :  तेरापंथ युवक परिषद का 61वां स्थापना दिवस बना रक्तदान का ऐतिहासिक अवसर

सूरत :  तेरापंथ युवक परिषद का 61वां स्थापना दिवस बना रक्तदान का ऐतिहासिक अवसर

सूरत : चैंबर ऑफ कॉमर्स ने आयोजित किया ‘मार्केटिंग में भाषा का महत्व’ सत्र

सूरत : चैंबर ऑफ कॉमर्स ने आयोजित किया ‘मार्केटिंग में भाषा का महत्व’ सत्र

पीएम मोदी के जन्मदिन पर सूरत में 'स्वच्छता योद्धाओं' का सम्मान

पीएम मोदी के जन्मदिन पर सूरत में 'स्वच्छता योद्धाओं' का सम्मान

सूरत : देवसर माता मंदिर में हुआ अनूठा कार्यक्रम “किन्नर का अद्भुत रूप: शिव का साकार स्वरूप”

सूरत : देवसर माता मंदिर में हुआ अनूठा कार्यक्रम “किन्नर का अद्भुत रूप: शिव का साकार स्वरूप”