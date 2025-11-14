सूरत : बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की ऐतिहासिक जीत पर सूरत भाजपा में जश्न

सूरत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार में हुए हालिया विधानसभा चुनावों में एनडीए की ऐतिहासिक जीत और भारतीय जनता पार्टी के श्रेष्ठ प्रदर्शन पर सूरत में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार जश्न मनाया। यह उत्सव भाजपा सूरत महानगर के मुख्यालय पंडित दीनदयाल भवन में धूमधाम से आयोजित किया गया।

इस अवसर पर सूरत महानगर भाजपा के अध्यक्ष परेश पटेल और सूरत महानगर के महापौर दक्षेश मावाणी विशेष रूप से मौजूद रहे। उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अध्यक्ष परेश पटेल ने सभी को जीत की बधाई दी।

साथ ही, उन्होंने केंद्रीय जल संसाधन मंत्री और नवसारी लोकसभा सीट से सांसद सी.आर. पाटिल, जो बिहार चुनाव में भाजपा के सह-प्रभारी थे, को भी भाजपा सूरत महानगर परिवार की ओर से विशेष बधाई दी। उनके नेतृत्व में पार्टी को उल्लेखनीय सफलता मिली।

कार्यक्रम में भाजपा सूरत महानगर के महामंत्री किशोरभाई बिंदल, कालूभाई भीमनाथ, उप-महापौर डॉ. नरेंद्र पाटिल, सत्तारूढ़ दल की नेता शशिबेन त्रिपाठी, पूर्व विधायक विवेक पटेल, वी.डी. झालावाडिया समेत विभिन्न पदाधिकारी, नगरसेवक और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

भाजपा कार्यकर्ताओं ने ढोल-नगाड़ों और मिठाइयों के साथ इस ऐतिहासिक जीत का उत्साहपूर्वक स्वागत किया और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व को जीत का मुख्य आधार बताया।