सूरत : शहर को सफाई में नंबर 1 बनाने वाले सफाई नायकों का सम्मान,  मुफ्त UV चश्मे और फेस मास्क वितरित

सूरत । रविवार, 30 नवंबर 2025 को सूरत नगर निगम के अर्बन हेल्थ सेंटर, पाल (गौरवपथ) में सफाई कर्मियों को सम्मानित करने हेतु एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया।

यह आयोजन संप्रति फाउंडेशन के चेयरमैन निरव शाह द्वारा इनरव्हील सर्कल की नव्या पोद्दार और लाइव टू इंस्पायर चैरिटेबल ट्रस्ट के सहयोग से आयोजित किया गया था।

कार्यक्रम का उद्देश्य सूरत शहर को स्वच्छता अभियान में देश में नंबर 1 बनाने वाले सफाई नायकों के योगदान का सम्मान करना था। इस दौरान सफाई कर्मियों को मुफ्त UV चश्मे और फेस मास्क वितरित किए गए।

कार्यक्रम में सूरत शहर के सांसद मुकेशभाई दलाल, स्वच्छ भारत मिशन के इंडिया ब्रांड एंबेसडर शिवोमभाई मिश्राजी, शहर के प्रसिद्ध डॉक्टर समीरभाई गामी और भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अतिथियों ने सफाई नायकों को नए मास्क और UV चश्मे प्रदान कर सम्मानित किया और स्वच्छ सूरत बनाने में उनके अमूल्य योगदान की सराहना की।

सभी मेहमानों ने सफाई कर्मचारियों को उनके निरंतर प्रयासों के लिए बधाई देते हुए स्वच्छता अभियान में आगे भी सक्रिय रहने का संदेश दिया।