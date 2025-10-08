सूरत : चैंबर में ‘व्यावसायिक वृद्धि और व्यक्तिगत समृद्धि के लिए वास्तु’ पर ज्ञानवर्धक सत्र

सूरत। दक्षिण गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा मंगलवार, 7 अक्टूबर, 2025 को शाम 5:30 बजे सूरत के सरसाणा स्थित समहति में “व्यावसायिक वृद्धि और व्यक्तिगत समृद्धि के लिए वास्तु” विषय पर एक ज्ञानवर्धक सत्र का आयोजन किया गया।

सत्र में प्रसिद्ध वास्तु सलाहकार, ज्योतिषी, अंकशास्त्री और ऊर्जा विशेषज्ञ अजीतसिंह सोहल ने बताया कि कैसे वास्तु शास्त्र के सिद्धांतों को अपनाकर व्यक्ति अपने व्यावसायिक विकास, आर्थिक स्थिरता और मानसिक शांति को सुदृढ़ कर सकता है। उन्होंने कहा कि किसी भी स्थान की ऊर्जा का संतुलन व्यावसायिक प्रगति में अहम भूमिका निभाता है।

चैंबर के मानद मंत्री बिजल जरीवाला ने स्वागत भाषण में कहा कि “आज के समय में केवल तकनीक और मार्केटिंग ही नहीं, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा और सही दिशा भी व्यावसायिक सफलता के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण हैं।” उन्होंने वास्तु शास्त्र को “ऊर्जा संतुलन का विज्ञान” बताया, जो स्थान की अनुकूलता के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है।

अजीतसिंह सोहल ने उदाहरणों के माध्यम से समझाया कि कार्यालय, उद्योग या घर में छोटे-छोटे वास्तु सुधार भी बड़े परिणाम दे सकते हैं। उन्होंने आधुनिक दृष्टिकोण से वास्तु को जीवन की समृद्धि और संतुलन का आधार बताया।

कार्यक्रम के मानद कोषाध्यक्ष सीए मितिष मोदी ने कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की, जबकि कौशल विकास समिति के अध्यक्ष चिराग देसाई ने वक्ता का परिचय कराया।

कार्यक्रम का संचालन कौशल विकास समिति के सदस्य रहमान खान ने किया। अंत में चिराग देसाई ने सभी उपस्थित अतिथियों और प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया।

सत्र में उपस्थित प्रतिभागियों ने बताया कि इस आयोजन से उन्हें वास्तु शास्त्र के व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को समझने का उत्कृष्ट अवसर मिला।