सूरत : ग्रीन बॉन्ड पर निवेशक जागरूकता बैठक

सूरत। दक्षिण गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और सूरत नगर निगम की संयुक्त पहल पर ग्रीन बॉन्ड मुद्दे पर निवेशक जागरूकता बैठक आयोजित की गई। इस मौके पर सूरत नगर निगम की टीम ने ग्रीन बॉन्ड से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन प्रमाणन, निवेश संरचना, लाभ और पर्यावरणीय प्रभाव जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर विस्तृत प्रस्तुति दी।

चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष निखिल मद्रासी ने कहा कि पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए सूरत शहर का सतत विकास करना समय की ज़रूरत है। ग्रीन बॉन्ड जैसे वित्तीय साधन न केवल पर्यावरण-अनुकूल परियोजनाओं को बढ़ावा देंगे, बल्कि सूरत को स्मार्ट और टिकाऊ शहर के रूप में वैश्विक स्तर पर पहचान दिला सकते हैं।

सूरत नगर निगम ने बताया कि ग्रीन बॉन्ड पर्यावरण-हितैषी परियोजनाओं के लिए एक सुरक्षित और भरोसेमंद निवेश अवसर है। निगम ने स्पष्ट किया कि आने वाले वर्षों में सौर और पवन ऊर्जा संयंत्र, ई-वाहन डिपो, जल उपचार संयंत्र और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जैसी परियोजनाओं को ग्रीन बॉन्ड से वित्तीय सहयोग मिलेगा।

बैठक में बताया गया कि सूरत नगर निगम गुजरात का पहला निगम है जिसने ग्रीन बॉन्ड का आईपीओ जारी किया है। निगम ने इस पहल को जनभागीदारी से जोड़कर शहर में प्रदूषण कम करने, कार्बन उत्सर्जन घटाने और नेट-ज़ीरो लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में काम करने का संकल्प व्यक्त किया।

इस अवसर पर चैंबर के मानद कोषाध्यक्ष सीए मितेश मोदी ने उद्योगपतियों और निवेशकों को ग्रीन बॉन्ड की संरचना, उपयोगिता और निवेश अवसरों पर मार्गदर्शन दिया। अंत में चैंबर समूह अध्यक्ष कमलेश गजेरा ने सभी प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया।