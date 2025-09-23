सूरत : चैंबर ऑफ कॉमर्स ने आयोजित किया स्वास्थ्य जागरूकता सत्र

सूरत। दक्षिण गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (SGCCI) ने अपनी स्वास्थ्य श्रृंखला के अंतर्गत अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छी आदतें - भविष्य के लिए अपने स्वास्थ्य को सुरक्षित बनाएँ विषय पर जागरूकता सत्र का आयोजन किया।

इस अवसर पर वरिष्ठ पोषण विशेषज्ञ सुश्री जिनल शाह ने प्रतिभागियों को सही आहार, पर्याप्त नींद, नियमित व्यायाम और तनाव प्रबंधन जैसी आदतों को जीवन में अपनाने की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा आज की भागदौड़ भरी जीवनशैली में स्वास्थ्य की उपेक्षा आम बात हो गई है, जो भविष्य में गंभीर बीमारियों का कारण बन सकती है।

युवाओं में फास्ट फूड, अनियमित जीवनशैली और नींद की कमी प्रमुख चिंता का विषय है। इसमें बदलाव लाकर ही स्वास्थ्य को दीर्घकालिक रूप से सुरक्षित रखा जा सकता है।”

चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष निखिल मद्रासी ने कहा कि व्यापार और उद्योग के साथ-साथ समाज के स्वास्थ्य का ख्याल रखना भी चैंबर की ज़िम्मेदारी है। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य श्रृंखला के अंतर्गत आयोजित सत्र, नागरिकों और पेशेवरों को स्वस्थ और जागरूक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल हैं।

सत्र के दौरान चैंबर के समूह अध्यक्ष डॉ. विजय रादड़िया ने वक्ता का परिचय कराया। आयुष समिति की अध्यक्ष डॉ. मनशाली ने सत्र का संचालन और धन्यवाद ज्ञापन किया, जबकि सह-अध्यक्ष डॉ. सोनिया चंदानी ने कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की।

इस अवसर पर चैंबर के मानद मंत्री बिजल जरीवाला, शिक्षा एवं कौशल विकास केंद्र के अध्यक्ष महेश पमनानी सहित कई नागरिक उपस्थित रहे। सत्र के अंत में जिनल शाह ने प्रतिभागियों के प्रश्नों का उत्तर दिया और स्वस्थ जीवनशैली को अपनाने पर विशेष बल दिया।