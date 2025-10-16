लोकतेज WhatsApp channel
सूरत : शुरू हुआ अंडर-23 सीके नायडू टूर्नामेंट, गुजरात-केरल भिड़ंत में सूरत के पाँच खिलाड़ी टीम में शामिल

सूरत के अहान पोद्दार गुजरात टीम के कप्तान बने; पहली पारी में केरल का स्कोर 204/5

सूरत। गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा आयोजित अंडर-23 सीके नायडू बीसीसीआई घरेलू टूर्नामेंट का आगाज़ सोमवार को सूरत के लालभाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम में गुजरात और केरल के बीच हुआ।

सूरत के लिए यह गर्व का विषय है कि इस मैच में शहर के पाँच युवा क्रिकेटर गुजरात टीम का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं — अहान पोद्दार (कप्तान), रुद्र पटेल, शेन पटेल, कृष गुप्ता और निर्मल प्रजापति।

इस वर्ष से अंडर-23 मैचों में टॉस की परंपरा समाप्त कर दी गई है और मेहमान टीम को बल्लेबाजी या गेंदबाजी चुनने का अधिकार दिया गया है।

इसी नियम के तहत केरल ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और दिन के खेल की समाप्ति तक 204 रन पर पाँच विकेट खो दिए।

