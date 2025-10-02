सूरत : बिहार विकास परिषद् द्वारा भव्य दुर्गा पूजा महोत्सव संपन्न

बिहार विकास परिषद् द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी दुर्गा पूजा महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। महोत्सव की शुरुआत पहले दिन बिहार से पधारे बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने मां दुर्गा के दरबार में पूजा-अर्चना और आरती कर की। दस दिनों तक भक्तों ने माता जी की अलौकिक अनुभूति का अनुभव किया। प्रतिदिन दूर-दूर से हजारों की संख्या में श्रद्धालु माता जी के दरबार में पहुंचे और आराधना की।

विजयदशमी के दिन भी माता जी के दरबार में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। इस अवसर पर दीपेंदर कुमार (अतिरिक्त आयकर आयुक्त), सूरत महानगर के बीजेपी नेता छोटू भाई पाटिल, समाजसेवी, उत्तर भारतीय समाज के अग्रणी व कई उद्योगपति जैसे गणमान्य व्यक्तियों ने भी माता जी की पूजा-अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त किया। दशहरे के दिन परिषद द्वारा महाप्रसाद (भंडारा) का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 9 से 10 हजार श्रद्धालुओं ने भोजन का लाभ लिया।

कार्यक्रम का समापन मां दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन शोभायात्रा से हुआ। गणेश मंदिर समीप, हजीरा में संपन्न हुए इस विसर्जन कार्यक्रम में विशाल जनसमूह ने भाग लेकर उत्सव को अविस्मरणीय बना दिया।