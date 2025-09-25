सूरत : गुजरात की पहली अमृत भारत एक्सप्रेस का ट्रायल रन शुरू

सूरत। गुजरात को जल्द ही अपनी पहली अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिलने वाली है। यह ट्रेन सूरत के उधना से ओडिशा के ब्रह्मपुर तक साप्ताहिक रूप से चलेगी। इस ट्रेन का रैक कल उधना स्टेशन पहुँच गया और आज (25 सितंबर) सुबह उधना और नंदुरबार के बीच इसका सफल ट्रायल रन शुरू हो गया है।

ट्रायल रन के दौरान, यह ट्रेन उधना से नंदुरबार की दूरी लगभग डेढ़ घंटे में तय करेगी। मुंबई सेंट्रल रेलवे डिवीजन के डीआरएम पंकज सिंह ने भी उधना स्टेशन पर तैयारियों का निरीक्षण किया।

केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव 27 सितंबर की सुबह उधना स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर ट्रेन का उद्घाटन करेंगे। इस उद्घाटन यात्रा को ट्रेन संख्या 09021/09022 के रूप में चलाया जाएगा।

ट्रेन की नियमित सेवा 5 अक्टूबर से शुरू होगी। ट्रेन संख्या 19021 (उधना-ब्रह्मपुर) हर रविवार को उधना से रवाना होगी, जबकि वापसी की ट्रेन संख्या 19022 (ब्रह्मपुर-उधना) 6 अक्टूबर से हर सोमवार को चलेगी।

रेल मंत्री के आगमन को देखते हुए उधना स्टेशन पर सफाई, रंग-रोगन और पंडाल लगाने का काम जोर-शोर से चल रहा है।