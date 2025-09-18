सूरत : ‘सिटमे-2026’ प्रदर्शनी हेतु चैंबर ऑफ कॉमर्स और एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन ने समझौता ज्ञापन पर किए हस्ताक्षर

सूरत। दक्षिण गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और सूरत एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन संयुक्त रूप से 9 से 12 जनवरी 2026 तक ‘सिटमे-2026’ का आयोजन करेंगे। यह प्रदर्शनी सूरत अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी एवं सम्मेलन केंद्र, सरसाणा में आयोजित होगी। इसके लिए दोनों संगठनों के पदाधिकारियों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

इस अवसर पर चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष निखिल मद्रासी और सूरत एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोहर टेकचंदानी ने दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर किए। इस मौके पर चैंबर के उपाध्यक्ष अशोक जीरावाला, मानद मंत्री बिजल जरीवाला, मानद कोषाध्यक्ष सीए मितेश मोदी तथा एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन के सचिव दिलीप लाठिया, संजय झा और विराट गिलिटवाला भी उपस्थित थे।

चैंबर अध्यक्ष निखिल मद्रासी ने कहा कि सूरत का वस्त्र उद्योग सदियों से अपनी वैश्विक पहचान बनाए हुए है। ‘सिटमे-2026’ प्रदर्शनी वस्त्र मशीनरी और एम्ब्रॉयडरी मशीनरी उद्योग को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान करेगी। इस आयोजन में देश-विदेश के प्रमुख मशीनरी निर्माता, प्रौद्योगिकी प्रदाता और व्यापारी शामिल होंगे।

एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन अध्यक्ष मनोहर टेकचंदानी ने कहा कि यह उद्योग सूरत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। इस प्रदर्शनी से अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों और प्रौद्योगिकी आपूर्तिकर्ताओं के साथ स्थानीय उद्योगों को सीधे जुड़ने का अवसर मिलेगा।

पदाधिकारियों ने विश्वास जताया कि सिटमे-2026 सूरत को वैश्विक वस्त्र उद्योग के मानचित्र पर मज़बूत स्थान दिलाएगी और उद्योगों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करेगी।

इसके साथ ही, चैंबर और सूरत कढ़ाई संघ का प्रतिनिधिमंडल 24 से 26 सितंबर, 2025 को शंघाई (चीन) में आयोजित CISMA 2025 (चीन अंतर्राष्ट्रीय सिलाई उपकरण प्रदर्शनी) का दौरा करेगा, ताकि नई प्रौद्योगिकी और नवाचारों को सूरत तक लाया जा सके।