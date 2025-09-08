लोकतेज WhatsApp channel
सूरत

सूरत : फोस्टा कार्यालय में यूको बैंक एमएसएमई कार्निवल का सफल आयोजन

टेक्सटाइल ट्रेडर्स और मैन्युफैक्चरर्स ने बड़ी संख्या में लिया हिस्सा, बैंकिंग योजनाओं और साझेदारी पर हुई चर्चा

सूरत। 08 सितंबर 2025, सोमवार को शाम 4 बजे, फेडरेशन ऑफ सूरत ट्रेड एंड टेक्सटाइल एसोसिएशन (फोस्टा) और यूको बैंक के संयुक्त तत्वावधान में एमएसएमई कार्निवल का आयोजन फोस्टा कार्यालय, मिलेनियम टेक्सटाइल मार्केट-1, रिंग रोड, सूरत में किया गया।

इस अवसर पर यूको बैंक के महाप्रबंधक (एमएसएमई विभाग, मुख्य कार्यालय) प्रेम शंकर झा और जोनल मैनेजर (सूरत) नीरज दापोरकर विशेष रूप से उपस्थित रहे। फोस्टा की कार्यकारिणी समिति के सदस्यों ने भी कार्यक्रम में भाग लेकर इसे सफल बनाया।

कार्यक्रम में बड़ी संख्या में टेक्सटाइल ट्रेडर्स और मैन्युफैक्चरर्स शामिल हुए। यूको बैंक की ओर से एमएसएमई क्षेत्र से जुड़े उद्यमियों के लिए बैंकिंग सुविधाओं और विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। इसके साथ ही, बैंक और व्यापारियों के बीच बेहतर सहयोग एवं साझेदारी पर भी विस्तृत चर्चा हुई, ताकि व्यापारिक जरूरतों को प्रभावी ढंग से पूरा किया जा सके।

कार्यक्रम में उपस्थित व्यापारियों ने इसे समयानुकूल, उपयोगी और सार्थक बताते हुए सराहना की।

