सूरत : राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस पर “एक निश्चय, कैंसर पर विजय” अभियान का शुभारंभ

राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस (7 नवंबर) के अवसर पर सूरत स्थित अगस्त्य ऑन्कोलॉजी मेडिकल टीम ने “एक निश्चय, कैंसर पर विजय” अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत 7 नवंबर से 6 दिसंबर 2025 तक खटोदरा स्थित यूनिवर्सल अस्पताल में कैंसर जागरूकता एवं जांच शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह जानकारी अगस्त्य ऑन्कोलॉजी मेडिकल टीम ने पत्रकार परिषद में दी है।

अगस्त्य ऑन्कोलॉजी मेडिकल टीम की ओर से बताया गया कि भारत में कैंसर के मामलों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। देश विश्व स्तर पर कैंसर की घटनाओं में तीसरे और कैंसर से मृत्यु दर में दूसरे स्थान पर है। लगभग हर चौथा परिवार किसी न किसी रूप में इस गंभीर बीमारी से प्रभावित है। ऐसे में समय पर जांच और जागरूकता ही इस बीमारी के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार साबित हो सकती है।

इस एक महीने चलने वाले शिविर का संचालन तीन विशेषज्ञ सर्जनों डॉ. मिशाल शाह, डॉ. सोहम पटेल और डॉ. मृदुल पटेल की देखरेख में किया जा रहा है। शिविर में मरीजों को विशेष रियायती दर पर जांच की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। यूनिवर्सल अस्पताल का यह केंद्र उन्नत HIPEC, PIPAC, माइक्रोस्कोपिक और लेजर सर्जरी, साथ ही 3D और 4K लैप्रोस्कोपी सिस्टम तथा ICG मॉनिटरिंग तकनीक से सुसज्जित है, जिससे सटीक, सुरक्षित और विश्वस्तरीय सर्जिकल परिणाम सुनिश्चित किए जा सकें।

अभियान के दौरान डॉ. मिशाल शाह ने कहा, “जब कैंसर का समय पर पता चल जाता है, तो इसका पूर्ण उपचार संभव है। यह अभियान इसी जागरूकता को फैलाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है।” डॉ. सोहम पटेल ने कहा, “जागरूकता ही कैंसर से बचाव का सबसे प्रभावी उपाय है। हर व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य की जिम्मेदारी स्वयं लेनी चाहिए।”

वहीं डॉ. मृदुल पटेल ने बताया कि “अगस्त्य ऑन्कोलॉजी मेडिकल टीम दक्षिण गुजरात में विश्वस्तरीय कैंसर सर्जरी सुविधाएँ उपलब्ध करा रही है, ताकि सूरत और आसपास के क्षेत्रों के लोगों को इलाज के लिए बड़े शहरों का रुख न करना पड़े। हमें विश्वास है कि वापी से तापी तक के लोग इस शिविर का लाभ उठाएँगे।”

इस पहल के माध्यम से अगस्त्य ऑन्कोलॉजी मेडिकल टीम का उद्देश्य न केवल समय पर जांच के महत्व को रेखांकित करना है, बल्कि कैंसर के खिलाफ समाज में सामूहिक जागरूकता और स्वास्थ्य सुरक्षा का संकल्प मजबूत करना भी है।