सूरत : रांदेर में लावारिस सूटकेस मिलने से मचा हड़कंप, बम निरोधक दस्ते को खाली बैग पर मिला 'स्वास्तिक' का निशान

सूरत। देश की राजधानी दिल्ली में हाल ही में हुए कार बम विस्फोट के बाद गुजरात में सुरक्षा एजेंसियां पहले से ही सतर्क थीं। इस बीच रविवार सुबह सूरत शहर के रांदेर इलाके में स्थित गणेश मंदिर के पास एक लावारिस सूटकेस मिलने से पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया। हालांकि, बम निरोधक दस्ते द्वारा जांच के बाद सूटकेस में कोई संदिग्ध वस्तु न मिलने से राहत की सांस ली गई।

सूत्रों के अनुसार, सुबह करीब 11 बजे पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना मिली कि रांदेर सिग्नल के पास, गणेश मंदिर के सामने एक काला सूटकेस लंबे समय से लावारिस हालत में पड़ा है। देशभर में सुरक्षा अलर्ट के बीच सूचना को गंभीरता से लेते हुए रांदेर पुलिस इंस्पेक्टर आर. जे. चौधरी सहित वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और पूरे क्षेत्र की घेराबंदी कर लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी।

स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए बम निरोधक टीम और डॉग स्क्वाड को मौके पर बुलाया गया। टीम ने पहले सूटकेस का बाहरी निरीक्षण किया, फिर उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाकर स्कैनिंग और नियंत्रित तरीके से खोलने की प्रक्रिया शुरू की। स्थानीय लोग और पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद रहे, जिससे माहौल में तनाव का माहौल रहा।

जांच पूरी होने पर सूटकेस के अंदर कोई विस्फोटक, हथियार या संदिग्ध सामग्री नहीं मिली। पुलिस निरीक्षक चौधरी ने बताया कि बैग पूरी तरह खाली था। हालांकि, अधिकारियों के अनुसार सूटकेस के अंदर लाल कुमकुम से बना स्वास्तिक का चिन्ह पाया गया, जिससे यह मामला रहस्यमय बन गया है।

अब पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, ताकि पता लगाया जा सके कि यह सूटकेस वहां किसने और कब रखा।

पुलिस का कहना है कि अगर यह किसी की शरारत या डर फैलाने की कोशिश साबित हुई, तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

फिलहाल रांदेर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और घटना से संबंधित सभी कोणों से जांच जारी है।