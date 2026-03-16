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सूरत : अहमदाबाद में होली स्नेह मिलन बना सामाजिक एकता का मंच : अरविंद सिंह

हिंदीभाषी महासंघ के फाल्गुन महोत्सव में संत-महात्मा, जनप्रतिनिधि और समाज के गणमान्य लोग हुए शामिल

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सूरत : अहमदाबाद में होली स्नेह मिलन बना सामाजिक एकता का मंच : अरविंद सिंह

सूरत/अहमदाबाद।  हिंदीभाषी महासंघ के महासचिव, भाजपा नेता गुजरात तथा सिवान कबड्डी संघ के अध्यक्ष अरविंद सिंह ने कहा कि होली का पर्व समाज को जोड़ने और आपसी प्रेम, सौहार्द व भाईचारे को मजबूत करने का संदेश देता है। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति के ऐसे पर्व समाज को एक सूत्र में बांधने का कार्य करते हैं।

 अहमदाबाद में हिंदीभाषी महासंघ द्वारा आयोजित फाल्गुन महोत्सव एवं होली स्नेह मिलन समारोह उल्लास और उत्साह के वातावरण में सम्पन्न हुआ। समारोह में संत-महात्माओं, जनप्रतिनिधियों और समाज के अनेक गणमान्य लोगों की गरिमामयी उपस्थिति रही। कार्यक्रम के दौरान गीत-संगीत, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और स्नेह मिलन के माध्यम से होली का पर्व मनाया गया। 

समारोह में महामंडलेश्वर श्री अखिलेश्वर दास जी महाराज (केंद्रीय धर्माचार्य, विश्व हिंदू परिषद), गुजरात के पूर्व गृह राज्यमंत्री गोरधन झड़फ़िया, पूर्व मंत्री प्रदीप परमार, बापूनगर के विधायक दिनेश कुशवाह, अहमदाबाद के मंडल रेल प्रबंधक (DRM) वेद प्रकाश तथा जगन्नाथ जी मंदिर ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी महेंद्र झा तथा फिल्म अभिनेता फूल सिंह विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। 

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 सभी अतिथियों ने हिंदीभाषी महासंघ द्वारा आयोजित इस सांस्कृतिक कार्यक्रम की सराहना करते हुए समाज में एकता और सांस्कृतिक मूल्यों को मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया।

 इस अवसर पर अरविंद सिंह ने कहा कि होली हमें आपसी भेदभाव भूलकर प्रेम और भाईचारे के रंग में रंगने की प्रेरणा देती है। हिंदीभाषी महासंघ का प्रयास है कि गुजरात में हिंदीभाषी समाज की संस्कृति और सामाजिक एकता को सशक्त मंच मिले।

उन्होंने कार्यक्रम की सफलता के लिए हिंदीभाषी महासंघ गुजरात के अध्यक्ष डॉ. महादेव आर. झा तथा अहमदाबाद शहर अध्यक्ष प्रताप सिंह राठौड़ के मार्गदर्शन और सहयोग के प्रति आभार व्यक्त किया।  कार्यक्रम के अंत में उपस्थित लोगों ने एक-दूसरे को अबीर-गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दीं और सामाजिक सौहार्द तथा एकता का संदेश दिया।

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Tags: Surat

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