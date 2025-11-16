सूरत : अग्रवाल समाज हेल्थ सेंटर में सर्वाइकल वैक्सीन पर 50 प्रतिशत रियायत और दंत परामर्श कैंप आयोजित

अग्रवाल समाज ट्रस्ट द्वारा संचालित अग्रवाल समाज हेल्थ सेंटर में आज सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन पर 50 प्रतिशत रियायत के साथ विशेष टीकाकरण शिविर और दंत चिकित्सा परामर्श कैंप आयोजित किया गया।

कैंप का शुभारंभ सुबह 10 बजे कैंप प्रायोजक अशोक बंसल (दादी मां), श्रीमती मंजू देवी बंसल, समाज के अध्यक्ष रामप्रसाद अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष सुशील बजाज, सचिव राजकुमार , प्रदीप गाड़िया, प्रदीप सुरेखा, संजय जगनानी, सुशील मोदी, विमल झाझड़िया, कैलाश कनोड़िया, पुरुषोत्तम खेमका, विनोद जैन, भद्र अग्रवाल तथा युवा इकाई के अध्यक्ष निखिल गर्ग और परिमल राजगढ़िया द्वारा महाराजा अग्रसेन जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ किया गया।

हेल्थ सेंटर के चेयरमैन श्रवण अग्रवाल और प्रवेक्षक विनोद चिड़ावावाला ने बताया कि सर्वाइकल वैक्सीन कैंप में कुल 32 लाभार्थियों ने टीकाकरण कराया, जबकि दंत चिकित्सा परामर्श शिविर में 43 लोगों ने सेवाएँ प्राप्त कीं।

कार्यक्रम के दौरान आगामी माह आयोजित होने वाले निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर के लिए गौरीशंकर अग्रवाल ने अपनी स्वीकृति भी प्रदान की। अग्रवाल समाज हेल्थ सेंटर की ओर से बताया गया कि समाजहित में ऐसे स्वास्थ्य कैंप आगे भी निरंतर आयोजित किए जाते रहेंगे।