सूरत : सूरत-बैंकॉक अंतरराष्ट्रीय उड़ान अब होगी दैनिक

90% से अधिक यात्री भार को देखते हुए एयर इंडिया एक्सप्रेस का बड़ा निर्णय, 1 दिसंबर से रोज़ाना उड़ान

सूरत। सूरत अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से बैंकॉक के लिए संचालित होने वाली पहली अंतरराष्ट्रीय उड़ान अब सप्ताह के सातों दिन चलेगी। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने घोषणा की है कि 1 दिसंबर, 2025 से सूरत-बैंकॉक-सूरत उड़ान प्रतिदिन संचालित होगी। पहले यह उड़ान केवल सप्ताह में चार दिन चलती थी।

एयरलाइन के अनुसार, इस रूट पर 90% से अधिक यात्री भार लगातार बना हुआ था, जिसके कारण यात्रियों की बढ़ती मांग को पूरा करने हेतु इसे दैनिक करने का निर्णय लिया गया।

एयरलाइन अधिकारियों का कहना है कि यह कदम सूरत को पूर्वी एशिया के पर्यटन और व्यापारिक बाजारों से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दैनिक उड़ान शुरू होने से सूरत के पर्यटक, व्यापारी और कारोबारी अब बैंकॉक तक सीधे और सुविधाजनक यात्रा कर सकेंगे।

बैंकॉक रूट की बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली-सूरत उड़ान को भी अब दैनिक बनाया गया है। पहले यह उड़ान सप्ताह में चार दिन संचालित होती थी। अब एयर इंडिया एक्सप्रेस की दिल्ली-सूरत-दिल्ली उड़ानें साप्ताहिक 22 से बढ़कर 28 हो जाएँगी।

 यह बदलाव सूरत के लिए पर्यटन, व्यापार और निवेश के नए अवसर खोलेगा। सूरत हवाई अड्डे की यह उपलब्धि शहर की बढ़ती अंतरराष्ट्रीय पहचान को और मजबूत करेगी तथा इसे “ग्लोबल बिज़नेस हब” के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

