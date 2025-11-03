सूरत : जयपुर नगर निगम के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने सूरत नगर निगम का दौरा किया

सोमवार को गौरव सैनी (आईएएस) (समिति अध्यक्ष), आयुक्त, जयपुर नगर निगम, राजस्थान सरकार, स्थानीय स्वशासन विभाग, राजस्थान सरकार सहित 11 सदस्यों के एक प्रतिनिधिमंडल ने सूरत नगर निगम का दौरा किया, जिसमें उपायुक्त निधि सिवाच, आईएएस और उपायुक्त स्वाति पी. देसाई ने एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र, आईसीसीसी में एक बैठक की अध्यक्षता की।

बैठक में सूरत नगर निगम के विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। उन्होंने सूरत नगर निगम की बुनियादी सुविधाओं की रूपरेखा प्रस्तुत की और सूरत नगर निगम द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। बैठक में, संपत्ति कर विभाग ने संपत्ति बिल से संबंधित सभी जानकारी विस्तार से प्रस्तुत की, जिसमें मूल्यांकन पद्धति और उपयोगकर्ता शुल्क (जल, स्वच्छता, जल निकासी, अग्निशमन शुल्क, स्ट्रीट लाइट) के बारे में पूरी जानकारी पर चर्चा की गई।

सूरत नगर निगम के जीआईएस सेल विभाग ने "ई-गवर्नेंस" के क्षेत्र में जीआईएस और रिमोट सेंसिंग तकनीक को कैसे अपनाया गया है, इस पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी। इस अवसर पर, सूरत नगर निगम द्वारा विकसित जीआईएस पोर्टल में उपलब्ध विभिन्न जीआईएस लेयर डेटा (200+) और नगर नियोजन एवं विकास, संपत्ति कर, भौतिक एवं सामाजिक अवसंरचना, और परियोजना प्रबंधन प्रणाली (पीएमएस) जैसे मॉड्यूल के साथ महत्वपूर्ण कार्यात्मकताएँ प्रस्तुत की गईं। इस प्रस्तुति ने सूरत शहर में स्मार्ट शासन की दिशा में डेटा-आधारित निर्णय लेने की प्रक्रिया और अभिनव प्रयासों की एक झलक दी।

सार्वजनिक आवास पुनर्विकास योजना 2016 के अंतर्गत, सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के आधार पर अलथान-भटार टेनामेंट, डुंभाल टेनामेंट, गोटालावाड़ी टेनामेंट, मानदरवाजा टेनामेंट के पुनर्विकास से पहले और बाद के वीडियो प्रस्तुत किए गए और उन पर चर्चा की गई। जबकि सूरत नगर निगम द्वारा इन 6 संयंत्रों, अर्थात् जल उपचार संयंत्र, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इलेक्ट्रिक बसों के लिए चार्जिंग अवसंरचना, इंटेक वेल, केंद्रीकृत सूखा और अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र के लिए 200 करोड़ रुपये का म्युनिसिपल ग्रीन बॉन्ड जारी किया गया है। मंगलवार को सूरत नगर निगम के विभिन्न विभाग स्वच्छ भारत मिशन के तहत किए जा रहे कार्यों पर एक प्रस्तुति देंगे, नगर नियोजन विभाग वैल्यू कैप्चर फाइनेंसिंग इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन पर एक प्रस्तुति देगा, और नगर विकास विभाग बिल्डिंग उपयोग अनुमति पर एक प्रस्तुति देगा।