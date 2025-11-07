लोकतेज WhatsApp channel
सूरत

सूरत : सारोली स्थित कुबेरजी टेक्सटाइल वर्ल्ड मार्केट की 12वीं मंजिल पर भीषण आग

12 से अधिक दमकल गाड़ियों ने आग पर पाया काबू, करोड़ों रुपये के नुकसान की आशंका

सूरत : सारोली स्थित कुबेरजी टेक्सटाइल वर्ल्ड मार्केट की 12वीं मंजिल पर भीषण आग

सूरत।  शहर के सारोली क्षेत्र स्थित प्रसिद्ध कुबेरजी टेक्सटाइल वर्ल्ड मार्केट में रविवार को भीषण आग लगने की घटना से हड़कंप मच गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, आग इमारत की 12वीं मंजिल पर लगी, जहाँ बड़ी मात्रा में कपड़े के रोल रखे हुए थे। आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 केंद्रों से 12 से अधिक दमकल गाड़ियों को मौके पर रवाना किया।

अग्निशमन टीमों ने करीब दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। आग में करोड़ों रुपये मूल्य के कपड़े जलकर खाक होने की आशंका जताई जा रही है। सौभाग्य से, किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।

आग लगते ही मार्केट में मौजूद व्यापारी और कर्मचारी अपनी जान बचाकर बाहर निकल गए। पूरे परिसर में अफरा-तफरी का माहौल पैदा हो गया था। आग इतनी भीषण थी कि कुछ ही मिनटों में धुएँ का गुबार इमारत की ऊपरी मंजिलों तक फैल गया।

अग्निशमन अधिकारी दीनू पटेल ने बताया कि आग कई दुकानों को मिलाकर बनाए गए एक बड़े गोदाम में लगी थी, जहाँ भारी मात्रा में कपड़े के रोल रखे थे। दमकल कर्मियों ने पानी की लगातार बौछारों से आग पर काबू पाया और उसे अन्य मंजिलों तक फैलने से रोक दिया। फिलहाल, विभाग द्वारा कूलिंग (शीतलन) की प्रक्रिया जारी है, ताकि दोबारा आग भड़कने की संभावना को पूरी तरह समाप्त किया जा सके।

अग्निशमन दल के अनुसार, नुकसान का सही अनुमान आग बुझाने और परिसर को पूरी तरह ठंडा करने के बाद ही लगाया जा सकेगा। प्राथमिक जानकारी के अनुसार, कपड़ा व्यापारी वर्ग को भारी आर्थिक क्षति हुई है।

