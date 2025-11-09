सूरत : महाराष्ट्र में बड़ा हादसा , 30 बच्चों से भरी स्कूल बस 150 फीट गहरी खाई में गिरी, एक छात्र की मौत

सूरत। महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में रविवार सुबह एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें 30 बच्चों से भरी एक स्कूल बस 150 फीट गहरी खाई में गिर गई। हादसा अक्कलकुवा–मोलगी मार्ग पर स्थित देवगोई घाट इलाके में हुआ।

जानकारी के अनुसार, स्कूल बस मोलगी गाँव से अक्कलकुवा की ओर जा रही थी, तभी अमलीबारी इलाके में चालक ने वाहन पर से नियंत्रण खो दिया। बस खाई में गिरने से एक छात्र की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई अन्य छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए।

घटना के बाद स्थानीय लोग, पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुँचीं और राहत व बचाव कार्य शुरू किया। सभी घायलों को तत्काल अक्कलकुवा ग्रामीण अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

बस गिरने से वह पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। नंदुरबार ज़िला प्रशासन ने हादसे की जाँच के आदेश दिए हैं। ज़िला मजिस्ट्रेट ने कहा कि दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जाएगा और भविष्य में ऐसी घटनाएँ न हों, इसके लिए आवश्यक सुरक्षा उपाय किए जाएँगे।