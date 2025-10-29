राजकोट से दिल्ली के लिए अब रोज़ाना दो उड़ानें, अंतरराष्ट्रीय सेवा अब भी अधर में

सौराष्ट्र क्षेत्र के यात्रियों के लिए राहत की खबर राजकोट से देश की राजधानी दिल्ली के लिए अब प्रतिदिन दो उड़ानें संचालित की जा रही हैं। नई उड़ान शुरू होने के साथ ही राजकोट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से यात्रियों की संख्या बढ़कर लगभग 3,000 प्रतिदिन तक पहुँच गई है। हालांकि, अंतरराष्ट्रीय उड़ानें अब भी अधर में लटकी हुई हैं।

राजकोट से करीब 30 किलोमीटर दूर स्थित हीरासर नवनिर्मित अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पूरी सुविधाओं से लैस है, लेकिन अपने “अंतरराष्ट्रीय” नाम को अभी तक सार्थक नहीं कर सका है। चैंबर सूत्रों के अनुसार, बीस लाख की आबादी वाले औद्योगिक शहर राजकोट में लगभग दो लाख लघु और मध्यम उद्योग इकाइयाँ हैं। बढ़ते व्यावसायिक आवागमन को देखते हुए दिल्ली के लिए दूसरी उड़ान की शुरुआत की गई है, जिससे यात्रियों को काफी सुविधा होगी।

हालाँकि, अभी भी राजकोट से देहरादून, अयोध्या और अन्य प्रमुख घरेलू स्थलों के लिए उड़ानें उपलब्ध नहीं हैं। पर्याप्त हवाई सेवाओं के अभाव में यात्रियों को अहमदाबाद हवाई अड्डे तक यात्रा करनी पड़ती है, जिससे वहाँ भीड़ और दबाव बढ़ता जा रहा है।

अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की बात करें तो, पिछली दिवाली 2024 तक इन्हें शुरू करने की घोषणा की गई थी, पर दूसरी दिवाली बीत जाने के बावजूद लंदन, दुबई और अमेरिका जैसी मंज़िलों के लिए उड़ानें शुरू नहीं हो सकी हैं। हवाई अड्डे पर इमिग्रेशन और अन्य सभी ढाँचागत सुविधाएँ पूरी होने के बावजूद, विदेशी उड़ान संचालन में देरी यात्रियों के लिए अब भी बड़ी चिंता बनी हुई है।