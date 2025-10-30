सूरत : ड्राई फ्रूट्स व टॉफियों की मालाओं से सजेगा बाबा श्याम का दरबार

कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी पर वीआईपी रोड, वेसू स्थित श्री श्याम मंदिर में शनिवार को बाबा श्याम का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। इस पावन अवसर पर मंदिर प्रांगण को दुल्हन की तरह सजाया गया है और रंग-बिरंगी रोशनी से आलोकित किया गया है।

श्री श्याम सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष कैलाश हाकिम और सचिव राजेश दोदराजका ने बताया कि जन्मोत्सव पर बाबा श्याम के साथ सालासर बालाजी और शिव परिवार का अलौकिक श्रृंगार किया जाएगा। विशेष आकर्षण के रूप में मंदिर को विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट्स से बनी मालाओं से सजाया जाएगा।

मध्यरात्रि में बाबा श्याम को मिल्क केक का भोग लगाया जाएगा और विशेष आरती का आयोजन होगा। भक्तों की सुविधा के लिए मंदिर के पट सुबह मंगला आरती से लेकर पूरी रात खुले रहेंगे।

ट्रस्ट के मीडिया प्रभारी कपीश खाटूवाला ने बताया कि ड्राई फ्रूट्स की मालाओं के अलावा मंदिर को बांसुरी, खिलौनों तथा एक सौ किलो टॉफी व चॉकलेट से भी सजाया जाएगा। उन्होंने कहा कि भक्तों के लिए यह दिव्य श्रृंगार और भव्य सजावट विशेष आकर्षण का केंद्र रहेगा।