सूरत

सूरत : दुबई के APCS शिखर सम्मेलन में महापौर दक्षेश मावाणी ने किया 'सूरत मॉडल' का वैश्विक प्रदर्शन

सिटी लीडर्स फोरम में भारत का प्रतिनिधित्व किया; शहरी बुनियादी ढाँचे और सुशासन में सूरत की उपलब्धियाँ प्रस्तुत कीं

सूरत : दुबई के APCS शिखर सम्मेलन में महापौर दक्षेश मावाणी ने किया 'सूरत मॉडल' का वैश्विक प्रदर्शन

सूरत। सूरत के माननीय महापौर दक्षेशभाई मावाणी ने 26 से 29 अक्टूबर 2025 तक दुबई में आयोजित प्रतिष्ठित एशिया प्रशांत शहर शिखर सम्मेलन (APCS) और मेयर्स फोरम में सफलतापूर्वक भाग लिया। इस वैश्विक मंच पर, महापौर ने सूरत शहर के अनूठे विकास मॉडल को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया।

इस शिखर सम्मेलन में 100 से अधिक देशों के महापौरों, शहर के नेताओं, सरकारी अधिकारियों और शहरी विकास विशेषज्ञों ने भाग लिया। महापौर मावाणी ने 'सिटी लीडर्स फोरम' में भारत का प्रतिनिधित्व किया और शहरी विकास की चुनौतियों एवं नवीन समाधानों पर चर्चा में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया।

उन्होंने विशेष रूप से शहरी बुनियादी ढाँचे, शासन में नवाचार (Innovation in Governance), और सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) के क्षेत्र में सूरत शहर द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों की जानकारी प्रस्तुत की। उन्होंने 'सूरत मॉडल' को सफल शहरी विकास के एक प्रमुख उदाहरण के रूप में प्रतिष्ठित किया।

शिखर सम्मेलन के दौरान, महापौर मावाणी ने दुबई में रहने वाले भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी मुलाकात की। इसके अतिरिक्त, उन्होंने मणिपाल विश्वविद्यालय का दौरा किया और वहाँ पढ़ रहे भारतीय मूल के छात्रों से बातचीत की।

महापौर की यह भागीदारी सूरत शहर को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने और भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के नए रास्ते खोलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

