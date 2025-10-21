लोकतेज WhatsApp channel
सूरत

सूरत : दिवाली की छुट्टियों में सरथाना नेचर पार्क में पर्यटकों की बम्पर भीड़, पाँच दिनों में ₹3.20 लाख की कमाई

दिवाली पर शहरवासियों के लिए बना प्रमुख आकर्षण, सूरत नगर निगम ने बढ़ाई सुरक्षा और सफाई व्यवस्था

सूरत। दिवाली की छुट्टियों में सूरत का सरथाना नेचर पार्क पर्यटकों से गुलज़ार रहा। स्कूलों की छुट्टियाँ शुरू होने के साथ ही पार्क में बच्चों, परिवारों और प्रकृति प्रेमियों की भीड़ उमड़ पड़ी।

आंकड़ों के अनुसार, 16 अक्टूबर को 672, 17 अक्टूबर को 778, 18 अक्टूबर को 988, 19 अक्टूबर को 2,452 और 20 अक्टूबर को रिकॉर्ड 6,299 पर्यटक पार्क में पहुँचे।

पार्क में बढ़ती भीड़ के साथ नगर निगम के राजस्व में भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। सूरत नगर निगम ने पाँच दिनों में कुल ₹3,19,920 रुपये की कमाई की। 16 अक्टूबर को 18,700, 17 अक्टूबर को 21,470, 18 अक्टूबर को 27,360, 19 अक्टूबर को 71,020 और 20 अक्टूबर 1,81,370 प्रवेश शुल्क नगर निगम में जमा हुआ। 

दिवाली के बाद भी छुट्टियों के चलते पर्यटकों की संख्या में और बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। चिड़ियाघर, झील, उद्यान और नेचर ट्रेल जैसी सुविधाओं के कारण सरथाना नेचर पार्क सूरतवासियों के लिए परिवार के साथ समय बिताने का पसंदीदा गंतव्य बन गया है।

नगर निगम ने बढ़ती भीड़ को देखते हुए सुरक्षा, सफाई और सार्वजनिक सुविधाओं में विशेष प्रबंध किए हैं ताकि पर्यटक त्योहार की छुट्टियों का आनंद सुरक्षित और आरामदायक माहौल में ले सकें।

