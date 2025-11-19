सूरत : MSME को SBI का तोहफा, ₹5 करोड़ तक का गारंटी-मुक्त लोन 'मिनटों में' होगा स्वीकृत
चैंबर ऑफ कॉमर्स की पहल पर आयोजित जागरूकता सत्र में 'बिजनेस रूल्स इंजन' सॉफ्टवेयर की जानकारी दी गई; दक्षिण गुजरात में ₹433 करोड़ के लोन स्वीकृत
सूरत। दक्षिण गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा मंगलवार, 18 नवंबर 2025 को सरसाणा स्थित उषाकांत मारफतिया हॉल में भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के बिजनेस रूल्स इंजन (बीआरई) पर एक विशेष जागरूकता सत्र आयोजित किया गया।
इस सत्र में एमएसएमई को 5 करोड़ रुपये तक के बिना गारंटी वाले ऋण और उसकी ऑनलाइन, त्वरित स्वीकृति प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित एसबीआई के डीजीएम राजेश कुमार ने उद्यमियों को बताया कि बीआरई सॉफ्टवेयर के माध्यम से केवल आईटीआर और जीएसटी यूजर आईडी एवं पासवर्ड दर्ज कराते ही मिनटों में ऋण सीमा निर्धारित हो जाती है।
इसमें किसी प्रकार के मानवीय हस्तक्षेप या गारंटी की आवश्यकता नहीं होती। इच्छुक उद्यमी अपनी पसंद की शाखा भी चुन सकते हैं। उन्होंने बताया कि दक्षिण गुजरात में अब तक 900 ऋण स्वीकृत, कुल 433 करोड़ रुपये वितरित किए जा चुके हैं।
चैंबर के अध्यक्ष निखिल मद्रासी ने कहा कि जो संस्थाएँ समय के साथ बदलाव नहीं लातीं, वे बाजार से बाहर हो जाती हैं। एसबीआई ने इसी सोच के साथ प्रक्रियाओं को आधुनिक बनाया है, जिसका लाभ उद्यमियों तक तेजी से पहुँच रहा है।
उपाध्यक्ष अशोक जीरावाला ने बताया कि पहले टेक्सटाइल एमएसएमई को ऋण प्राप्त करने में कई चुनौतियाँ थीं। अब 5 करोड़ रुपये तक की बिना गारंटी ऋण सीमा एक घंटे में स्वीकृत की जा सकती है।
मानद कोषाध्यक्ष सीए मितेश मोदी ने जानकारी दी कि कोविड-19 के दौरान चैंबर ने आरबीआई को ऑनलाइन ऋण स्वीकृति की आवश्यकता बताई थी। बाद में चैंबर ने आरबीआई के डिप्टी गवर्नर स्वामीनाथन जानकीरमन के समक्ष एमएसएमई के लिए 5 करोड़ रुपये तक के गारंटी-मुक्त ऋण का प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया, जिसे सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। एसबीआई का बीआरई सॉफ्टवेयर उसी पहल का परिणाम है।
बीआरई तकनीक और विशेषताएँ
एसबीआई अधिकारियों ने प्रस्तुति में बताया कि ऋण सीमा निर्धारण एआई आधारित तकनीक से होता है। ब्याज दर 8.40% से शुरू होती है। महिला उद्यमियों के लिए विशेष प्रोत्साहन उपलब्ध हैं। नकद ऋण (Cash Credit) की त्वरित उपलब्धता। एमएसएमई के लिए विशेष वेबसाइट और डिजिटल दस्तावेज़ीकरण सुविधा। टेक्सटाइल सेक्टर के लिए विशेष क्लस्टर उत्पाद, जिसमें 5 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण भी शामिल हैं। कैप्टिव और नॉन-कैप्टिव सोलर पार्क प्रोजेक्ट्स के लिए ऋण की जानकारी भी दी गई।
सत्र में बीआरई की तकनीकी प्रक्रिया, जोखिम मूल्यांकन, रियल-टाइम निर्णय प्रणाली और ऑन-द-स्पॉट स्वीकृति मॉडल पर विस्तृत चर्चा हुई। उद्यमियों द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का समाधान एसबीआई अधिकारियों ने किया।
कार्यक्रम में चैंबर के पूर्व अध्यक्ष आशीष गुजराती, एसबीआई अधिकारी हरीश जैन, विकास कुमार, रिनी सिंह, देश दीपक, तथा बड़ी संख्या में उद्यमी और पेशेवर उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन चैंबर की बैंकिंग समिति के अध्यक्ष सीए विपुल शाह ने किया।