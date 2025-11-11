सूरत : सूरत मंडप क्लॉथ संगठन और निटिंग ट्रेडर्स एसोसिएशन की संयुक्त बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय
संगठनों ने पुराने धारा-धोरण में ही व्यापार करने पर सहमति जताई, नियम तोड़ने पर ₹51,000 का दंड तय
सूरत। सूरत मंडप क्लॉथ संगठन और सूरत निटिंग ट्रेडर्स एसोसिएशन की संयुक्त बैठक रघुवीर बिजनेस एम्पायर में संपन्न हुई। बैठक में दोनों संगठनों के सभी पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित रहे।
बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि सभी व्यापारी सूरत के नीटर्स से पुराने धारा-धोरण के अनुसार ही माल खरीदेंगे। यदि कोई व्यापारी इस नियम का उल्लंघन करता है, तो उसे संगठन को ₹51,000 का दंड देना होगा। दंड राशि का भुगतान न करने पर संबंधित व्यापारी को संगठन से निष्कासित भी किया जा सकता है।
बैठक में यह भी चर्चा हुई कि हाल ही में सूरत के कुछ निटर्स द्वारा मनमाने ढंग से भाड़ा बढ़ाया जा रहा है। संगठनों ने बताया कि वर्तमान में वास्तविक खर्च लगभग ₹1 प्रति किलो आता है, जबकि पहले से ही ₹1.75 प्रति किलो चार्ज लिया जा रहा है। इस प्रकार का अनुचित वृद्धि व्यापारियों के लिए नुकसानदायक है।
दोनों संगठनों ने सूरत निटर एसोसिएशन से सामूहिक हित को ध्यान में रखते हुए उचित निर्णय लेने और पारदर्शी व्यापारिक माहौल बनाए रखने का अनुरोध किया है।
बैठक में उपस्थित सदस्यों ने एकजुट होकर यह संकल्प लिया कि सूरत का वस्त्र उद्योग तभी मजबूत बनेगा जब सभी व्यापारी आपसी सहयोग और पुराने व्यावसायिक अनुशासन का पालन करेंगे।