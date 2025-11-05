लोकतेज WhatsApp channel
सूरत

सूरत : श्री श्री गौर राधा कृष्ण मंदिर में भव्य तुलसी-शालिग्राम विवाह सम्पन्न

नवयोगेंद्र स्वामी के मार्गदर्शन में भक्तों ने किया भजन-कीर्तन, प्रसाद वितरण से संपन्न हुआ कार्यक्रम

हरे कृष्ण आंदोलन के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के कृपा-प्राप्त शिष्य परम पूज्य नवयोगेंद्र स्वामी के मार्गदर्शन में संचालित श्री श्री गौर राधा कृष्ण मंदिर में रविवार को तुलसी-शालिग्राम विवाह का आयोजन बड़े धूमधाम से किया गया। इस अवसर पर मंदिर परिसर को रंग-बिरंगी रोशनी और पुष्पों से आकर्षक रूप से सजाया गया, जिससे पूरा वातावरण दिव्य और उत्सवमय दिखाई दे रहा था।

विवाह समारोह में वर-पक्ष के रूप में योगेश जिंदल और श्रीमती राखी जिंदल भगवान शालिग्राम की बारात लेकर पहुंचे। वहीं वधू-पक्ष की ओर से बंसीधर सुथार और श्रीमती ऊषा सुथार ने तुलसी महारानी के साथ विधिवत कन्यादान संपन्न किया।

मंदिर प्रबंधक ने बताया कि पंडितजी द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार और विधिवत धार्मिक रीति-रिवाजों के साथ तुलसी-शालिग्राम विवाह सम्पन्न कराया गया। इसके बाद उपस्थित भक्तों ने भजन-कीर्तन और नृत्य के माध्यम से अपनी श्रद्धा व्यक्त की। पूजा-अनुष्ठान के उपरांत सभी श्रद्धालुओं के लिए भोग-प्रसाद की व्यवस्था की गई। दूर-दूर से आए भक्तों ने कार्यक्रम में भाग लेकर भगवान की कृपा एवं आशीर्वाद प्राप्त किया।

