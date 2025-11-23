सूरत में स्पेशल इंटेंसिव रिफॉर्म (SIR) कैंप में वोटर्स ने दिखाया उत्साह
पोलिंग स्टेशनों पर BLO की गाइडेंस में जमा हुए फॉर्म
राज्यभर में निर्वाचन आयोग द्वारा शनिवार और रविवार को आयोजित स्पेशल इंटेंसिव रिफॉर्म (SIR) कार्यक्रम के तहत सूरत में सभी पोलिंग स्टेशनों पर वोटर्स का उत्साह देखने को मिला। रविवार को भी बड़ी संख्या में मतदाता BLO द्वारा दी गई सुविधा और मार्गदर्शन के साथ अपने फॉर्म जमा करने पहुंचे।
अडाजन के रामेश्वरम इलाके के निवासी भरत पटेल ने बताया कि BLO के सहयोग से प्रक्रिया काफी आसान हो गई। उन्होंने कहा कि “BLO हमारे घर आए, फॉर्म दिया और उसे भरने की पूरी प्रक्रिया सरल तरीके से समझाई। इस वजह से फॉर्म भरने में कोई परेशानी नहीं हुई। आज मैंने सभी ज़रूरी दस्तावेज़ों के साथ फॉर्म समय पर जमा कर दिया है। यह सुविधा वास्तव में वोटर्स के लिए बहुत मददगार है।”
पाल, अडाजन के वोटर मयूर मोदी ने कहा कि SIR कैंपेन की वजह से फर्जी वोटिंग पर नियंत्रण होगा और मतदाता सूची को अधिक सटीक बनाया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि “जो वोटर अब नहीं रहे, फर्जी नाम या विदेश चले गए लोगों के नाम हटाए जाएंगे। BLO घर-घर जाकर फॉर्म दे रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं एवं आवश्यक होने पर फोन से भी याद दिला रहे हैं। यह कैंपेन बेहद व्यवस्थित और प्रशंसनीय तरीके से चलाया जा रहा है।”
पालनपुर पाटिया की नई वोटर जैनम ने कहा कि मतदान हर नागरिक का कर्तव्य है। उन्होंने बताया कि बचपन से ही परिवार में मतदान को लेकर ज़िम्मेदाराना रवैये को देखा है। “BLO ने घर-घर आकर फॉर्म दिए और भरने में मार्गदर्शन किया। मैंने भी परिवार के सदस्यों की फॉर्म भरने में मदद की और आज सभी आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ फॉर्म जमा किए। हाल ही में मैंने 18 वर्ष पूरे किए हैं और अब आने वाले चुनाव में अपना पहला वोट देकर सही प्रतिनिधि चुनने में योगदान दूंगी।”
SIR कैंप के तहत सूरत में मतदाता सूची के अद्यतन को लेकर प्रशासन और नागरिकों के बीच अच्छा समन्वय देखने को मिला। BLO की सक्रियता और मतदाताओं के सहयोग से यह अभियान सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है।