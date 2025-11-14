सूरत : बाल दिवस पर वीरा दृष्टि, सूरत परिवार का विशेष सेवा कार्यक्रम सम्पन्न

बाल दिवस के अवसर पर वीरा दृष्टि, सूरत परिवार द्वारा वेसू स्थित विद्याश्री एकेडमी (विशिष्ट बच्चों की संस्था) में एक विशेष सेवा एवं आनंदमय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लगभग 60 बच्चों की उपस्थिति में यह कार्यक्रम खुशी, ऊर्जा और भावनाओं से सराबोर रहा।

कार्यक्रम की शुरुआत प्रार्थना के साथ हुई। इसके बाद वीरा अलका जी सांखला ने बच्चों को ऊर्जा-आधारित लाफिंग थैरेपी करवाई, जिसने सभी के चेहरे पर खिलखिलाती मुस्कान ला दी। तत्पश्चात वीरा रुपाली जी ने ब्रेन वार्मिंग टिप्स देकर बच्चों में मानसिक चेतना और उत्साह जागृत किया।

वीरा अनीता राठी द्वारा आयोजित मनोरंजक खेलों में बच्चों ने पूरे जोश और उमंग के साथ हिस्सा लिया। कार्यक्रम का संयोजन वीरा भाग्यश्री कुलकर्णी और उनकी टीम ने उत्कृष्ट रूप से संभाला। सानवी कपाड़िया को उनकी शानदार सिंगिंग के लिए विशेष सम्मान दिया गया, जबकि देवांश तुलसियान और देव मोदी ने खेल गतिविधियों में पुरस्कार हासिल किए।

कार्यक्रम में संगठन की अध्यक्षा वीरा संगीता के नेतृत्व में वीरा सुमन जैन, वीरा राजलक्ष्मी भुज (उपाध्यक्ष), वीरा मोनिका गढ़िया (उपाध्यक्ष), वीरा सीमा रांका, वीरा वर्षा रांका, वीरा नीलम डागा, वीरा लताबेन घीवाला, वीरा श्वेता जैन, वीरा फूल लड्ढा सहित कई वीरा बहनों की उपस्थिति उल्लेखनीय रही। इस अवसर पर गुजरात ज़ोन चेयरपर्सन वीरा निशा सेठिया की विशेष उपस्थिति ने कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई। उन्होंने बच्चों के साथ समय बिताया और उन्हें प्रेरक संदेश दिए।

विद्याश्री एकेडमी प्रबंधन और टीम का सहयोग इस आयोजन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण रहा। बच्चों के चेहरे खिल उठे जब उन्हें सरप्राइज़ गिफ्ट्स और स्वादिष्ट भोजन वितरित किए गए। बाल दिवस पर बच्चों ने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू (चाचा नेहरू) को नमन कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम ने न केवल बच्चों के हृदय में आनंद भरा, बल्कि समाज में सेवा, संवेदना और प्रेम का सुंदर संदेश भी प्रसारित किया।