सूरत

सूरत : एयरपोर्ट पर बिहारवासियों का गमछा लहराकर गर्मजोशी से स्वागत 

PM मोदी ने कहा- "बिहार की जनता से मिले बिना यात्रा अधूरी मानी जाएगी"

सूरत। डेडियापाड़ा का कार्यक्रम पूरा करने के बाद, प्रधानमंत्री सीधे सूरत हवाई अड्डे पहुँचे, जहाँ पहले से बड़ी संख्या में एकत्रित बिहारियों ने उनका पारंपरिक गमछा लहराकर गर्मजोशी से स्वागत किया।जहाँ एक अप्रत्याशित लेकिन गर्मजोशी भरा कार्यक्रम आयोजित किया गया।

हाल ही में बिहार में एनडीए की बंपर जीत के बाद, सूरत में वर्षों से काम के सिलसिले में रह रहे बिहारियों ने गमछा लहराकर पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शनिवार की सूबह निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दिल्ली से विमान में सूरत एयरपोर्ट पर पहुंचे।प्रधानमंत्री के गुजरात दौरे में बदलाव किया गया है।

जह पर केन्द्रिय जल शक्ति मंत्री सी.आर.पाटील ने प्रधानमंत्री से कहा कि अंत्रोली में बुलेट ट्रेन स्टेशन का निरिक्षण और डेडियापाडा में जनसभा को संबोधित करने के बाद शाम को सूरत एयरपोर्ट से दिल्ली जाने से पहले सूरत एयरपोर्ट पर प्रवासी बिहारवासियों का अभिवादन कार्यक्रम आयोजित करना है।

प्रधानमंत्री की सहमती मिलने के बाद तत्काल चार घंटे के दौरान सी.आर. ने बिहार चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत के लिए सूरत एयरपोर्ट के बाहर प्रधानमंत्री के स्वागत और बिहार प्रवासियों के अभिवादन की तैयारीया शुरू की।  

डेडियापाडा से सूरत एयरपोर्ट पर पहुंचकर दिल्ली जाने से पहले प्रधानमंत्री सूरत में बिहार के लोगों से मिलें। सूरत हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री सूरत में रहने वाले बिहार के लोगों का अभिवादन किया।

हवाई अड्डे पर केन्द्रिय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल और गुजरात के उप मुख्यमंत्री  हर्ष सांघवी ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। एयरपोर्ट परिसर में बिहार के लगभग 10 से 15 हज़ार लोग प्रधानमंत्री के स्वागत में शामिल होंगे।
सूरत एयरपोर्ट पर 

PM मोदी ने बिहारवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि, "बिहार ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है। अगर मैं सूरत से आगे जा रहा हूँ और बिहार की जनता से नहीं मिलूँगा, तो लगता है कि यात्रा अधूरी रह गई।" उन्होंने कहा कि सूरत और गुजरात में रहने वाले बिहारी भाइयों का यह अधिकार है और इसलिए उनकी ज़िम्मेदारी है कि वे उनके बीच आकर विजय उत्सव के कुछ पलों का हिस्सा बनें।

 इस कार्यक्रम के बाद, प्रधानमंत्री गुजरात का अपना एक दिवसीय दौरा पूरा करके दिल्ली के लिए रवाना हो गए।

