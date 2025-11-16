सूरत : एसएमए की मीटिंग में छोटे व्यापारियों की चुनौतियों और ग्राहकी में गिरावट पर गहन चर्चा



सूरत मर्कन्टाइल एसोसिएशन (एसएमए) की 209वीं नियमित साप्ताहिक समस्या समाधान मीटिंग रविवार, 16 नवंबर 2025 को प्रातः 9.30 से 10.30 बजे तक माहेश्वरी भवन, सीटी लाइट, सूरत में आयोजित की गई। एसएमए प्रमुख नरेंद्र साबू, पंच पैनल और कोर कमेटी की अगुवाई में हुई इस बैठक में 122 व्यापारी भाई उपस्थित रहे। एसोसिएशन की कोर कमेटी ने सर्वसम्मति से नरेंद्र साबू को लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए अध्यक्ष का दायित्व सौंपा। कोर कमेटी एवं कार्यकारिणी सदस्यों ने पिछले पाँच वर्षों से निरंतर नेतृत्व के लिए उनका आभार व्यक्त करते हुए उन्हें सर्वसम्मति से पुनः अध्यक्ष घोषित किया।

मीटिंग में कुल 11 आवेदन समस्या-निवारण के लिए प्रस्तुत किए गए, जिनमें से 1 आवेदन का समाधान वहीं मौजूद सदस्यों की बातचीत के माध्यम से तत्काल किया गया। शेष आवेदनों को पंच पैनल एवं लीगल टीम को सौंप दिया गया है, जो निर्धारित समयानुसार समाधान की प्रक्रिया में लाए जाएंगे।

मीटिंग में चर्चा का मुख्य विषय छोटे व्यापारियों की मुश्किलें रहीं। बताया गया कि कम पूँजी वाले व्यापारियों की स्थिति दिन-ब-दिन नाजुक होती जा रही है। कई व्यापारी गलत उधारी में फँस गए हैं, जिससे उनकी कार्यशील पूँजी प्रभावित हो रही है।

अध्यक्ष नरेंद्र साबू ने कहा कि जिन व्यापारियों का वार्षिक टर्नओवर 5 करोड़ रुपये से कम है, उन्हें अत्यधिक सावधानी से व्यापार करना चाहिए, अन्यथा अपने अस्तित्व को बचाना कठिन हो जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि दीपावली के बाद भी बाजार में ग्राहकी में कोई सुधार नहीं है और देशभर की अधिकतर मंडियां शांत पड़ी हैं।

अपने संबोधन में नरेंद्र साबू ने नवयुवक उद्योगपतियों को उत्तम आचरण, समयनिष्ठा और कमिटमेंट में पक्का रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि व्यापार में समय-समय पर बदलाव अपनाना आवश्यक है ताकि व्यापार निरंतर सुचारू रहे। उन्होंने यह भी कहा कि कमाए गए धन का 10 प्रतिशत हिस्सा समाज और लोक कल्याण में अवश्य देना चाहिए, जिससे समाज और व्यापारी दोनों का विकास हो।

सत्र का समापन स्वादिष्ट और आकर्षक अल्पाहार के साथ किया गया। मीटिंग में एसएमए परिवार के अशोक गोयल, सुरेंद्र अग्रवाल, राजीव उमर, महेश पाटोदिया, राजकुमार चिरानिया, दुर्गेश टिबडेवाल, गौरव भसीन, मुकेश अग्रवाल, घनश्याम माहेश्वरी, मनोज अग्रवाल, संदीप अग्रवाल, रामकिशोर बजाज, संजय अग्रवाल सहित अनेक सदस्य उपस्थित रहे। विशेष आमंत्रित सदस्यों में किशन गाडोदिया, अतुल मंत्री, विनोद बियानी, अनिल साबू और राजीव भाटिया की उपस्थिति विशेष रूप से उल्लेखनीय रही।